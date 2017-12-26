Кнессет утвердил закон об ограничении работ по шаббатам

В ночь на вторник, 26 декабря, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий возможность проведения работ по шаббатам. 50 депутатов голосовали за законопроект, 38 – против него.

Этот закон был инициирован фракцией "Яадут а-Тора" и являлся одним из двух законов, проведение которых было согласовано руководством коалиции и ультраортодоксальными фракциями в период коалиционного кризиса в ноябре. Коалиционный кризис возник на фоне участившихся работ на железной дороге по шаббатам.

Согласно тексту законопроекта, министр труда, имеющий полномочия выдавать разрешения на работу по шаббатам, будет принимать во внимание такие критерии, как еврейская традиция и социальное благополучие рабочих. В законопроекте также оговаривается, что работы в шаббат будут проводиться лишь в случае крайней необходимости, при отсутствии альтернатив. "Министр труда обязан минимизировать влияние на общественное пространство, в котором проводятся работы, – говорится в тексте законопроекта.

Вторым законом, который продвигают ультраортодоксальные фракции, является "закон о маколетах". Официальный источник в партии "Яадут а-Тора" заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что этот законопроект должен быть утвержден в ближайшие недели. В то же время в партии "Наш дом Израиль" заявляют, что в настоящий момент нет даты обсуждения законопроекта пленарным заседанием Кнессета.

В ночь на 26 декабря в Кнессете началось обсуждение и законопроекта о запрете полиции на подачу рекомендаций после завершения расследования. Оппозиция подала сотни поправок к тексту законопроекта и намерена использовать все отведенное ей время для выступлений. Ожидается, что голосование состоится не раньше полудня 27 декабря. В коалиции опасаются, что оппозиционные фракции внезапно отзовут все поправки и потребуют немедленного голосования в тот момент, когда будут иметь большинство в зале.

В связи с этим депутаты и министры от коалиции получили распоряжение находиться в непосредственной близости от Кнессета, чтобы иметь возможность принять участие в голосовании.

Согласно регламенту, во время пленарных заседаний не могут проводиться заседания комиссий Кнессета. В связи с этим все обсуждения в комиссиях, запланированные на 26 декабря, отменены за исключением работы комиссии по иностранным делам и обороне. В ее заседании примет участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу.





