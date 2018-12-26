В Иерусалиме муж и жена пытались покончить с собой, женщина погибла

Вечером в среду, 26 декабря, в квартире в Иерусалиме было обнаружено тело пожилой женщины. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины. В квартире находился 75-летний муж погибшей.

Предполагается, что семейная пара предприняла попытку совместного самоубийства, которая не удалась. Мужчина, отравившийся газом, доставлен в больницу, где он находится в условиях задержания под охраной полиции.

Сообщается, что мужчина подозревается в причинении смерти жены. Полиция расследует обстоятельства происшествия.