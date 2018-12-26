На границе с Ливаном обнаружен еще один туннель террора

Вечером в среду, 26 декабря, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что несколько дней назад на границе с Ливаном был обнаружен туннель террора, который вел из деревни Айита аш-Шааб на израильскую территорию. Участок туннеля уничтожен контролируемым взрывом.

Информация о происшествии передана релевантным структурам и командованию UNIFIL.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что Израиль рассматривает Ливан в качестве ответственного за прокладывание туннелей террора и за последствия, которые будут иметь эти действия. "Речь идет о грубом нарушении израильского суверенитета, а также резолюции СБ ООН 1701", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

Военные заявляют, что ЦАХАЛ продолжит операцию по обнаружению и нейтрализации туннелей в соответствии с имеющимся планом.

Накануне министры, входящие в военно-политический кабинет, посетили район проведения операции "Северный щит". Министры заслушали доклад начальника генерального штаба, командующего Северным военным округом и других высокопоставленных военных о ходе операции "Северный щит" и о ситуации в Сирии. По завершении визита состоялось заседание кабинета.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы здесь, в Северном округе, в рамках выездного заседания. ЦАХАЛ представил отчет о своих действиях по нейтрализации туннелей. Эта операция почти полностью завершена. Здесь ведется неординарная работа, которая сводит на нет туннели "Хизбаллы". Террористы много вложили в них, а мы их разрушили".

Операция "Северный щит"

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрировалось, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки.

19 декабря ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения о четвертом туннеле "Хизбаллы". В официальном сообщении было сказано, что вход в этот туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит. Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение. Армейская пресс-служба также сообщала, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

20 декабря, после соответствующего доклада ООН, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила редакции NEWSru.co.il, что найденные в ходе операции "Северный щит" туннели "Хизбаллы" не имели выходов на территории Израиля. При этом было подчеркнуто, что туннели уходили вглубь израильской территории и представляли непосредственную угрозу для израильских граждан.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство UNIFIL. При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля информирует также власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция. 19 декабря в Израиль прибыла делегация Совета Федерации России, которую также ознакомят с ходом операции.