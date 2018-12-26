Утвержден закон о роспуске Кнессета, выборы пройдут 9 апреля

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 9 апреля 2019 года. Во втором и третьем чтениях за законопроект проголосовали 102 депутата. Двое были против. Одним из голосовавших против был депутат Кнессета Иегуда Глик ("Ликуд"). Он объяснил, что таким способом протестовала против отказа коалиции утвердить законопроект, ограничивающий рекламу табачных изделий.

Кнессет 20 созыва закончит свою работу 2 января. Закон о роспуске парламента был утвержден за один день, несмотря на то, что глава организационной комиссии Кнессета Мики Зоар настаивал на переносе даты голосования во втором и третьем чтениях на несколько дней, чтобы завершить работу над законами, находящимися на повестке дня. Однако в руководстве коалицией отказались удовлетворить его просьбу.

Кнессет 20 созыва был одним из наиболее стабильных и "живучих": он просуществовал более трех лет и восьми месяцев. Правительство, которое с момента принятия закона о роспуске парламента является переходным, просуществует полных четыре года. С этого момента правительство не имеет право назначать высокопоставленных чиновников. Это означает, что назначение нового генерального инспектора полиции, а также нового главы Управления тюрем состоится уже после выборов.

В политической системе полагают, что не менее 40 депутатов, работавших в Кнессете не будут переизбраны.





