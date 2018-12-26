Выборы-2019: политическая карта на старте гонки

В выборах в Кнессет 21-го созыва примут участие десятки предвыборных списков. Для того, чтобы получить представительство в парламенте, списку кандидатов необходимо набрать не менее 3,25% голосов (4 мандата). Мы предлагаем читателям краткие сведения об участниках предвыборной кампании и том, в каком положении они находятся на старте гонки.

"Ликуд"

Правящая партия, которая уже почти десять лет находится у власти, не должна проводить выборы главы списка. Премьер-министр и председатель "Ликуда" Биньямин Нетаниягу был избран в январе 2016 года кандидатом партии на следующих выборах. В то же время, желающим попасть в предвыборный список "Ликуда" предстоит побороться за свои места на праймериз, которые состоятся 5 или 12 февраля 2019 года.

Особое внимание привлекает бывший министр внутренних дел и просвещения Гидеон Саар, он баллотируется после длительного тайм-аута, взятого им осенью 2014 года.

По мнению многих в политической системе, на праймериз определится личность преемника Биньямина Нетаниягу, которому, возможно, придется покинуть политику из-за обвинений в коррупции.

"Сионистский лагерь"

Крупнейший в настоящий момент оппозиционный блок находится в глубоком кризисе. По опросам, партия набирает 9-12 мандатов, и эти показатели вызывают резкую критику в адрес главы блока Ави Габая.

Председатель парламентской оппозиции Ципи Ливни выступает за присоединение к "Сионистскому блоку" дополнительных партий и фигур. Одной из таких фигур называют бывшего начальника генштаба Бени Ганца.

В "Сионистском лагере" также не запланированы новые выборы председателя, однако депутатам и кандидатам в депутаты необходимо баллотироваться на праймериз. Очевидно, что большинство из ныне действующих депутатов останутся за бортом Кнессета 21-го созыва.

Объединенный арабский список

Каденция сопровождалась многочисленными распрями между членами четырех партий, образующих список. Высока вероятность того, что блок арабских партий не будет баллотироваться на выборах в его нынешнем виде.

"Еш Атид"

Партия Яира Лапида многими считается основной альтернативой "Ликуду". В то же время, есть те, кто считают, что партия не сможет позволить себе еще одну каденцию в оппозиции и присоединится к правительству после выборов. Ранее Яир Лапид заявлял, что "Еш Атид" не будет входить в состав правительства, которое возглавляет премьер-министр, обвиняемый в уголовных преступлениях. Лапид отклоняет и призывы к созданию крупного оппозиционного блока, утверждая, что возглавляет центристскую, а не левую партию.

"Кулану"

Министру финансов Моше Кахлону предстоит работа по формированию почти нового списка, так как ожидается, что более половины депутатов фракции не будут баллотироваться вновь. Опросы дают противоречивые результаты в отношении "Кулану", однако очевидно, что волна подорожаний наносит этой партии электоральный ущерб. Прямой угрозой партии Кахлона является список "Гешер" во главе с Орли Леви-Абукасис. Кахлон утверждает, что партия будет баллотироваться самостоятельно. "Кулану" является естественным партнером любой коалиции, однако в последние дни Моше Кахлон заявил, что премьер-министр должен будет подать в отставку в случае предъявления ему обвинений. Эта позиция может заметно осложнить будущие коалиционные переговоры между "Ликудом" и "Кулану".

"Байт Иегуди"

Перед национально-религиозной партией стоят два основных вопроса: продолжение сотрудничества с "Ихуд леуми" (партией Ури Ариэля и Бецалеля Смотрича) и противодействие ожидающимся попыткам "Ликуда", как это было в две предыдущие каденции, "поживиться" голосами избирателей "Байт Иегуди". В окружении Нафтали Беннета полагают, что, несмотря на конфликт с Ури Ариэлем в основном на почве дискуссии о предоставлении "Ихуд леуми" бронированных мест в предвыборном списке, союз двух партий сохранится. Целью Беннета на этих выборах является получение портфеля министра обороны в следующем правительстве.

"Яадут а-Тора"

Борьба на муниципальных выборах, а также разногласия в отношении закона о призыве между хасидами из "Агудат Исраэль" и последователями "литовского" направления из "Дегель а-Тора" поставили блок ашкеназских ультраортодоксов на грань развала. Ожидается, что решение о том, как будет выглядеть блок "Яадут а-Тора", будет принято в самый последний момент, накануне выборов.

ШАС

Партия сефардских ультраортодоксов находится на грани электорального барьера, набирая по всем опросам четыре мандата. Глава партии Арье Дери, которого полиция вновь рекомендовала судить за финансовые правонарушения, не может вывести партию из затяжного кризиса. После объявления досрочных выборов возобновились разговоры о возможном союзе ШАС с партией "Яхад", которую возглавляет злейший враг Дери, бывший глава МВД Эли Ишай. Шансы на такой союз призрачны, вероятность исчезновения партии ШАС с политической арены после ближайших выборов – реальна.

"Наш дом Израиль"

Авигдор Либерман поведет борьбу за голоса русскоязычных, а также светских правоориентированных уроженцев страны. Целью НДИ является сохранение за собой одного из ведущих министерств в будущем правительстве. Можно предположить, что приоритетом Либермана является возвращение в министерство обороны. Он уже объявил, что условием его присоединения к следующей коалиции является сохранение закона о призыве и соответствующие его взглядам шаги в области безопасности. Эти требования могут быть удовлетворены и в том случае, если коалицию будет формировать не Биньямин Нетаниягу, а Яир Лапид.

МЕРЕЦ

Тамар Зандберг объявила, что ее целью на этих выборах является получение десяти мандатов. Несмотря на то, что МЕРЕЦ может найти своих избирателей среди тех, кто голосует сегодня за "Сионистский лагерь" и Объединенный арабский список, лидеры крайне левых выступают в основном с критикой в адрес "Еш Атид". Кто бы ни сформировал будущую коалицию, можно уверенно предполагать, что МЕРЕЦ останется за ее пределами.

ПАРТИИ, ВНОВЬ ПЫТАЮЩИЕСЯ ПРОЙТИ В КНЕССЕТ

"Зеут"

Моше Фейглин, который был вытеснен из "Ликуда" и создал свою партию праволиберального направления, пытается преодолеть электоральный барьер. Согласно опросу, опубликованному 25 декабря службой новостей "Кешет" и Решет", партия "Зеут" набирает 1,1% голосов (электоральный барьер составляет 3,25%). По опросу NEWSru.сo.il, Фейглин набирает 3% голосов русскоязычных избирателей.

"Але Ярок"

По результатам опроса, опубликованного 25 декабря, эта партия набирает 1% голосов и вновь не проходит электоральный барьер.

НОВЫЕ ПАРТИИ

"Гешер" (партия Орли Леви-Абукасис)

Единственная оформившаяся партия из не представленных в Кнессете, которая по всем опросам проходит электоральный барьер. Бывшая депутат от НДИ сформировала партию, имеющую в основном социальную повестку дня. Леви-Абукасис заявила, что намерена баллотироваться самостоятельно и не войдет в коалицию с премьер-министром, которому будет предъявлено обвинение. Ожидается, что эта партия будет резко критиковать "Кулану" и ШАС.

Партия Бени Ганца

Бывший начальник генштаба формирует свое политическое движение. Он не сделал еще ни одного заявления, даже не декларировал, что намерен баллотироваться, но опросы уже пророчат ему от 13 до 16 мандатов. Бени Ганца принято относить к левоцентристскому лагерю. По мнению многих в политической системе, Ганц будет баллотироваться самостоятельным списком, однако существует вероятность того, что он заключит союз с "Еш Атид" или, что менее вероятно, с "Сионистским лагерем". В "Ликуде" считают Ганца наиболее опасным потенциальным противником и готовят кампейн на тот день, когда он объявит о решении баллотироваться.

Партия Моше Яалона

Бывший министр обороны объявил о создании своей партии. К настоящему моменту она не проходит электоральный барьер, и ожидается, что если картина не изменится, Яалон попытается заключить союз с одной из партий. Ранее заявлял, что не присоединится к коалиции во главе с Биньямином Нетаниягу.

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





