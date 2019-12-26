За последние пять лет ни один гражданин России или Украины не получил в Израиле политическое убежище

В конце октября этого года просьбы граждан России о предоставлении в Израиле политического убежища начали рассматривать по ускоренной процедуре, подразумевающей лишение просителя возможность работать в ожидании рассмотрения его заявления.

Если в ходе процедуры, проходящей в обычном порядке, проситель после подачи первого заявления получает временное разрешение на работу и может находиться в Израиле столько, сколько требуется для государства, чтобы рассмотреть его просьбу (а это может занять и несколько лет), то, как уже сообщала наша редакция, ускоренная процедура выглядит следующим образом: проситель разрешения на работу не получает, и рассмотрение его обращения назначается на ближайшие дни.

Ускорить процесс рассмотрения просьбы о предоставлении убежища позволяет тот факт, что родная страна просителя считается "безопасной" для жизни и в ней не наблюдается нарушение прав человека. При этом в Управлении утверждают, что каждый случай рассматривается в отдельности.

На брифинге для журналистов, который прошел 25 декабря в центре Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции в Бней-Браке, генеральный директор Управления профессор Шломо Мор-Йосеф и начальник отдела борьбы с нарушениями иммиграционного законодательства Йоси Эдельштейн заявили корреспонденту NEWSru.co.il, что решения о том, можно ли считать страну "безопасной", принимаются Управлением с учетом мнения израильского МИДа.

Отметим, что процесс принятия решений израильского МИДа в отношении того или иного государства не всегда является прозрачным. Так, в 2014 году, когда начались военные действия на востоке Украины, МИД Израиля не объявил официально Донецкую и Луганскую области районами военных действий (хотя для израильских туристов было опубликовано предупреждение об опасности посещения этих областей). Только после многочисленных обращений в Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции и под давлением министерства абсорбции в Управлении была принята внутренняя директива, согласно которой, туристы из Донецкой и Луганской областей, уже в Израиле добивающиеся получения статуса репатрианта, должны были проходить все проверки в "Нативе" и Управлении по облегченной процедуре. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о беженцах, а о людях, которые уже в 2014 году решили репатриироваться в Израиль, однако в связи с военными действиями не могли оформить все документы по месту жительства.

В беседе с нашим корреспондентом Шломо Мор-Йосеф вновь заявил, что, несмотря на решение о введении ускоренной процедуры для россиян, просящих в Израиле политическое убежище, каждый случай будет рассматриваться в отдельности. Мор-Йосеф подтвердил, что существующее такое же решение в отношении граждан Украины не отменяет ранее принятые внутренние директивы Управления о рисках для жителей отдельных районов этой страны.

При этом по данным, предоставленным нашей редакции пресс-службой Управления, за последние пять лет граждане России и Украины ни разу не получали в Израиле политического убежища.

Гендиректор Управления подтвердил, что решение ввести ускоренную процедуру рассмотрения заявлений граждан той или иной страны связано исключительно с ростом числа прошений о политическом убежище. Такое решение не может быть принято только в тех случаях, когда государство входит в список стран, граждане которых не могут быть депортированы из Израиля согласно международному праву, даже если им будет отказано в предоставлении политического убежища. Речь идет о странах, депортация в которые, согласно решению ООН, может привести к тюремному заключению, гибели или пыткам (например, в случае Эритреи или Судана).

В последние годы резко выросло число россиян, которые просят в Израиле политического убежища. С января по декабрь 2019 года просьбы о предоставлении политического убежища подали около 4000 россиян. В 2018 году таких просьб было 2772. В 2017-м – 635. В 2016-м – 395. В 2015-м – 14. В 2013-м – одна. В 2009-2012 годах россияне не подали ни одной просьбы об убежище в Израиле.

Ранее по схожему сценарию действовали граждане Грузии и Украины, что вынудило МВД Израиля объявить, что просьбы о статусе беженца от жителей этих стран будут рассматриваться по ускоренной процедуре. В результате в 2018 году количество украинских и грузинских обращений резко сократилось (1.131 просьба от граждан Украины и 378 просьб от граждан Грузии за первое полугодие).

Ускоренная процедура – только один из способов борьбы с нелегальной "рабочей иммиграцией". Жесткие проверки граждан стран бывшего СССР на израильских границах также связаны с этой проблемой. Напомним, только в этом году отказ во въезде в Израиль получили более 5.700 россиян.





