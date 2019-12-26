В "Ликуде" проходят праймериз на пост главы партии

В четверг, 26 декабря, в "Ликуде" проходят праймериз на пост главы движения. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат Кнессета Гидеон Саар баллотируются на должность лидера правящей партии. В 9:00 откроются 106 избирательных участков и 116.048 членов партии смогут проголосовать. По решению руководства партии, в связи с погодными условиями, решено продлить голосование, и избирательные участки будут открыты до 23:00.

26 декабря оба кандидата опубликовали статьи в газете "Исраэль а-Йом". Глава правительства перечислил свои достижения в области внешней политики и безопасности. "Друзья, я посвятил свою жизнь вам – нашему государству, нашему движению. Я и моя семья легко могли бы стать любимцами прессы и израильский левых, но я твердо стою на своих позициях, и сегодня прошу вашего доверия", – написал Нетаниягу.

В свою очередь, Гидеон Саар вновь напомнил членам "Ликуда" о непростом положении, в котором находится партия. "Есть реальная опасность, что 2 марта мы передадим власть нашим политическим противникам", – написал Саар. Он добавил, что обладает необходимыми данными для того, чтобы возглавить партию и бороться за пост главы правительства. "У меня есть опыт, способность принимать решения и реализовывать их, а также данные лидера, необходимые для того, чтобы вести за собой страну", – отметил Саар.

Последние дни кампании сопровождались скандалами и взаимными обвинениями. Так в ходе предвыборного мероприятия в поддержку Биньямина Нетаниягу в Ор-Иегуде министр по делам культуры и спорта Мири Регев заявила: "Мы не дадим победить в "Ликуде" "бухарцам", намекая на происхождение Гидеона Саара, мать которого принадлежит к общине выходцев из Бухары. Несмотря на то, что слова были сказаны в частной беседе и носили, по словам Регев, шутливый характер, они вызвали резкую реакцию со стороны сторонников Гидеона Саара. Сам кандидат назвал это заявление расистским и вскоре опубликовал свою фотографию в традиционной одежде выходцев из Бухары.

Еще одним поводом для конфликтов стал вопрос о формировании списков избирателей. На протяжении всей кампании в штабе Саара обвиняли аппарат "Ликуда" в вычеркивании из списков избирателей оппонентов Нетаниягу.

Подавляющее большинство министров и депутатов от фракции "Ликуд" либо воздержались от оглашения своей позиции, либо поддержали Биньямина Нетаниягу. В свою очередь, Гидеона Саара поддержали депутаты Йоав Киш, Михаль Шир, Эти Атия и Шарен Аскель.

Позиция главы ЦК "Ликуда" Хаима Каца и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна осталась неизвестной. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан за два дня до праймериз объявил о поддержке Нетаниягу.

Очевидным фаворитом этих праймериз считается премьер-министр. Однако в окружении Саара заявляют, что судьба выборов не решена. "Ликудники понимают о чем идет речь, что поставлено на карту, и итог выборов сегодня предсказать не может никто", - заявила накануне депутат Кнессета Шарен Аскель.

Борьба между Нетаниягу и Сааром превратилась в один из наиболее эмоциональных и острых кампейнов. Кандидаты встречались с членами "Ликуда", проводя иногда по четыре-пять мероприятий за вечер. Главным мотивом кампании Гидеона Саара было утверждение, согласно которому Биньямин Нетаниягу не в состоянии привести "Ликуд" к победе на выборах. Нетаниягу, в свою очередь, говорил о своем опыте, своих успехах и просил о дополнительном кредите доверия.

Борьба между Нетаниягу и Сааром превратилась в один из наиболее эмоциональных и острых кампейнов. Кандидаты встречались с членами "Ликуда", проводя иногда по четыре-пять мероприятий за вечер. Главным мотивом кампании Гидеона Саара было утверждение, согласно которому Биньямин Нетаниягу не в состоянии привести "Ликуд" к победе на выборах. Нетаниягу, в свою очередь, говорил о своем опыте, своих успехах и просил о дополнительном кредите доверия.

Борьба велась и за кулисами. В окружении Гидеона Саара заявляли, что любой ликудник, объявлявший о поддержке кандидата, подвергался обструкции, давлению и угрозам. Сторонники Нетаниягу, в свою очередь, заявляли, что речь идет о возмущении "нелояльностью" Саара.

В последний раз праймериз на пост главы "Ликуда" проходили в 2014 году. Тогда против Биньямина Нетаниягу баллотировался нынешний посол Израиля в ООН Дани Данон. На тех праймериз Нетаниягу набрал 73% голосов.