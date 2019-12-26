Зимний шторм в Израиле: ливни, град, затопления. Есть погибший и пропавший без вести

Вторые сутки в Израиле идут сильные дожди. На побережье Средиземного моря порывы ветра достигают 60 км/ч, высота волн - 4-6 метров. На севере и в центре – прошел ливень с градом.

Утром 26 декабря в районе Ашдодского порта сухогруз был сорван с якоря и выброшен на берег в районе пляжа Мей-Ами, недалеко от устья ручья Лахиш.

В районе Ярки 16-летнего Омри Абужаноба, выехавшего на природу на квадроцикле вместе с другом, смыло потоком воды. Его поиски начались около полудня и продолжились после наступления темноты. В поисковой операции задействованы водолазы, пожарные и полицейские. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что операция продолжится и в ночные часы.

В долине Саламе в Галилее потоком воды унесло 27-летнего мужчину. Он был найден в бессознательном состоянии с признаками гипотермии. Он скончался в больнице.

Машину, в которой находился 50-летний мужчина с двумя сыновьями 10 и 11 лет, подхватило потоком ручья Шхем в районе поселка Ханиэль. Они были эвакуированы спасателями с признаками переохлаждения.

Сильный ливень и дождь привели к отключению светофоров на пересечении улиц Бней-Эфраим и Бехора Шитрита в Тель-Авиве, из-за чего в течение всего дня в этом районе наблюдались пробки.

В кибуце Эйн а-Шофет в Нижней Галилее сильным порывом ветра было повалено дерево, падая, оно своим корнями подняло дорожное полотно.

По данным метеорологической службы, в Цфате и Изреельской долине побит суточный рекорд осадков. Со вчерашнего дня там выпало 126 мм дождя.

За два последних дня на севере Израиля выпало от 80 до 150 мм осадков, в центральных районах Прибрежной долины и округа Шарон - от 30 до 50 мм.

За последние сутки уровень воды в Кинерете вырос на 1,5 см.

26 декабря высота снежного покрова в районе верхней площадки подъемника на горнолыжном курорте Хермон составляет 50 см, на нижней площадке - 25 см. Этого недостаточно для катания на горных лыжах, скейтбордах и санях. Но ожидается, что 26-28 декабря выпадет достаточное количество снега для открытия горнолыжного сезона на Хермоне.

Дождливая и холодная погода продержится до субботы, 28 декабря. Ожидается, что в ближайшие часы дождевой фронт достигнет районов, в которых до сих пор практически не было осадков. В пятницу, 27 декабря, дожди ожидаются по всей территории Израиля.