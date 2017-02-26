26 февраля 2017 г.
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В Израиле

Отчет госконтролера о "Нерушимой скале": политики и военные отвергают критику

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
Йосеф Шапира
Моше Яалон и Бени Ганц
Нафтали Беннет и Биньямин Нетаниягу

Во вторник, 28 февраля, будет опубликован отчет государственного контролера Йосефа Шапира о событиях операции "Нерушимая скала". В отчете речь идет о процессе принятия решений военно-политическим кабинетом в период, предшествовавший операции и в ходе нее, а также о готовности ЦАХАЛа в 2014 году к противостоянию угрозе туннелей террора, идущих из сектора Газы.

Ожидается, что отчет будет содержать резкую критику в адрес высших офицеров ЦАХАЛа, включая бывшего начальника генерального штаба Бени Ганца, а также в адрес политических лидеров, в частности премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Моше Яалона.

Накануне Моше Яалон опубликовал в социальной сети Facebook следующий комментарий: "В ближайшую неделю вы немало услышите об операции "Нерушимая скала". Те, кто тогда беспрецедентным образом занимались политикой на заседаниях военно-политического кабинета, продолжат заниматься политикой и сейчас. Они скажут, что не знали, что им не говорили, что их не посвящали, и самая большая ложь, что мы не были готовы и поэтому проиграли. Это болтовня. Есть те, кто сливают информацию прессе, а есть те, кто воюют с врагами".

Слова Яалона направлены в адрес министра просвещения Нафтали Беннета, который неоднократно подвергал критике деятельность военно-политического кабинета в ходе операции. Именно Беннета считают источником утечек информации об обсуждениях на заседании кабинета, а также отрывков черновика отчета государственного контролера. 23 февраля, выступая в поселке Бейт Хорон, Яалон назвал практику утечек информации с заседания кабинета "посягательством на святая святых безопасности государства".

Ожидается, что после публикации отчета государственного контролера премьер-министр Биньямин Нетаниягу также отвергнет выводы отчета и обвинит Беннета в нелояльности и "сливе" информации. В настоящий момент конфликт вокруг отчета государственного контролера считается одной из главных угроз стабильности правительственной коалиции.

В воскресенье, 26 февраля, газета "Едиот Ахронот" публикует слова бывшего начальника генерального штаба Бени Ганца, сказанные им в беседах с приближенными. Согласно опубликованной информации, Ганц заявил, что не согласен с критикой в свой адрес и не принимает выводов отчета.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2017 г.
28 февраля будет опубликован отчет госконтролера о деятельности кабинета во время операции "Нерушимая скала"
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