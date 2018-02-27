Закон о призыве: коалиция на грани кризиса

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что ультраортодоксальные фракции приняли решение вынести на голосование в ближайшую среду, 28 февраля, законопроект о призыве и Основной закон "о ценности изучения Торы".

Источники во фракции "Яадут а-Тора" сообщили корреспонденту NEWSru.co.il, что эти законопроекты уже утверждены секретариатом Кнессета и будут вынесены на голосование.

Как сообщалось ранее, депутаты от ультраортодоксальных партий приняли решение увязать принятие этих законов с утверждением государственного бюджета. Источники в Кнессете заявляют, что "харедим" опасаются возможного развала правительства, что не позволит им принять закон в той форме, в которой они его хотели бы видеть.

Согласно решению БАГАЦ, новый закон о призыве должен быть принят не позднее июля 2018 года. В противном случае, "харедим" подпадают под закон о всеобщей воинской обязанности.

Решение ультраортодоксальных фракций вызвало резкое недовольство во фракции "Наш дом Израиль". Глава фракции Роберт Илатов 26 февраля направил письмо главе правительственной коалиции Давиду Амсалему, в котором призвал не выносить законы на голосование до всестороннего их обсуждения на заседании правительства и глав коалиционных фракций. По словам Илатова, в противном случае вся фракция НДИ, включая министра Софу Ландвер, проголосует против этого закона.

Если закон о призыве пройдет утверждение межминистерской комиссии по законодательству до того, как будет вынесен на рассмотрение Кнессетом, все фракции коалиции обязаны голосовать за него, а голосование "против" будет означать автоматическое увольнение министров с их постов.

Источники в окружении главы коалиции Давида Амсалема сообщили корреспонденту NEWSru.co.il, что не планируется вынесение закона о призыве на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству. "Ультраортодоксы подают этот законопроект самостоятельно, не через комиссию", - говорят они. В окружении министра юстиции Айелет Шакед, которая возглавляет межминистерскую комиссию по законодательству, сообщили, что в настоящее время никакое обсуждение не запланировано.

Источники во фракции "Яадут а-Тора", в свою очередь, заявляют, что надеются провести закон через комиссию по законодательству.

Министр финансов и глава партии "Кулану" Моше Кахлон заявил, выступая перед журналистами, что на заседании глав коалиционных фракций, которое прошло 25 февраля, было согласовано, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Авигдор Либерман и лидеры ультраортодоксов проведут переговоры с целью прийти к договоренности по этому вопросу. Во фракции "Наш дом Израиль" опровергают информацию о каких-либо контактах с ультраортодоксами.

В коалиции отмечают, что в настоящий момент нет договоренности по поводу этого закона.

26 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в заседании фракции ШАС, приуроченной ко Дню рождения министра внутренних дел Арье Дери. На вопрос журналистов, будет ли утвержден в среду законопроект о призыве, премьер-министр ответил утвердительно.





