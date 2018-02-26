Нелегальные мигранты в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

Вечером в субботу, 24 февраля, в Тель-Авиве прошла массовая акция протеста против депортации африканских мигрантов, незаконно проникших в Израиль. По разным оценкам, в митинге противников депортации участвовали от 10 до 20 тысяч человек. Это была самая массовая подобная акция за многие годы.

Параллельно проходила акция тех, кто требует депортации африканских мигрантов. Сторонников подобного решения на улицы вышло значительно меньше, чем противников. Хотя общенациональные опросы показывают, что сторонников высылки больше, чем противников. Причем почти половина граждан поддерживает и идею принудительной депортации.

В конце января канал "Десять" (14-я кнопка) опубликовал результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом об отношении израильских граждан к возможной депортации мигрантов из стран Африки. 56% опрошенных заявили, что поддерживают возможность высылки в третью страну; 32% ответили, что не поддерживают это предложение; 12% не имеют мнения по этому вопросу. 44% респондентов высказали поддержку возможности насильственной депортации тех, кто откажется покинуть страну добровольно; 46% возражают против насильственной депортации; 10% затруднились с ответом.

По состоянию на начало 2018 года, как сообщало Управление регистрации населения и миграции, в Израиле находились 37.288 незаконных мигрантов из стран Африки (в основном, из Судана и Эритреи), не считая их детей, родившихся в Израиле. В большинстве своем это мужчины, работающие незаконно – около 60% из них в Тель-Авиве, примерно 20% в Эйлате.

Статус этих людей однозначно определить сложно. Речь идет о нелегальной миграции, и кажется логичным называть их "нелегалами". Но после пересечения границы мигранты зачастую подают прошение о предоставлении убежища, в этом случае их статус может определяться как "просители убежища". В израильских СМИ зачастую используется термин "инфильтранты" (infiltrators). Сторонники депортации подчеркивают, что речь идет об экономических мигрантах (этой позиции придерживается и правительство Израиля). Противники депортации настаивают на том, что это политическая миграция, так как на родине им угрожает опасность, предпочитая использовать термин "беженцы" (хотя у абсолютного большинства мигрантов статуса беженца нет).

Отметим, что с 2013-2014 годов число мигрантов из стран Африки в Израиле, судя по отчетам МВД, сократилось примерно на 40%. Десятки тысяч африканцев воспользовались различными государственными программами, поощряющими добровольный выезд за пределы еврейского государства. Остановить приток мигрантов удалось благодаря строительству заградительных сооружений вдоль границы с Египтом.

При этом, на январь 2018 года, в Израиле, по оценке Управления регистрации населения и миграции, находились около 92 тысяч нелегальных мигрантов. Речь идет, прежде всего, о приехавших в качестве туристов нелегалах из стран бывшего СССР – в последние годы, преимущественно из Украины и Грузии.

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является выяснение отношения наших читателей к проблеме нелегальной миграции и депортации мигрантов. В рамках данного опроса мы будем говорить не только о мигрантах из Африки, но также о нелегальных мигрантах из стран бывшего СССР.

- Нелегальные мигранты в Израиле. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 20 вопросов)