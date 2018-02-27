Рядом с Бейт-Иегошуа под поезд бросился мужчина. Его 3-летний сын найден мертвым

Рядом с железнодорожной станцией Бейт-Иегошуа под поезд бросился мужчина. Самоубийце 48 лет.

Сайт 0404 сообщил, что недалеко от железнодорожной станции был обнаружен автомобиль, принадлежащий погибшему мужчине. В салоне машины находилось тело 3-летнего мальчика.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, предположительно, речь идет о жителе Раананы, которого со вчерашнего дня разыскивала полиция после того, как он с ножом напал на свою жену, а затем, забрав сына, скрылся.

В следственных органах полагают, что мужчина убил ребенка, после чего покончил с собой.

Позднее были опубликованы имена погибших. Это 48-летний житель Раананы Илан Гадаси и его 3-летний сын Авнер.

В полиции отмечают, что в социальные службы не поступало никаких жалоб по поводу семьи Гадаси. Отмечается также, что полиция не обращалась к гражданам с просьбой о помощи в розыске Илана Гадаси, так как считалось, что угрозы для жизни этого человека и его ребенка нет.





