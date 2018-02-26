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В Израиле

Айелет Шакед: на фоне расследований Нетаниягу работает как обычно

время публикации: 06:32 | последнее обновление: 06:45 блог версия для печати фото
Эксклюзив NEWSru Israel
Айелет Шакед и Биньямин Нетаниягу
Эстер Хайют и Айелет Шакед
Авихай Мандельблит и Айелет Шакед

Поздно вечером в воскресенье, 25 февраля, министр юстиции Айелет Шакед прокомментировала в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il скандал, связанный с перепиской судьи и следователя в ходе обсуждения дела 4000.

"После того, как служба новостей канала "Десять" опубликовала эту информацию, я побеседовала с главой Верховного суда Эстер Хайют, и мы совместно обратились к главе управления по рассмотрению жалоб в отношении судей. Рассмотрение подобного рода дела находится в его компетенции, и мы попросили провести расследование как можно быстрее. Все решения будут приниматься только после завершения расследования и в соответствии с его результатами", – сказала Айелет Шакед.

"Накануне утром в интервью другим СМИ я говорила о том, что судьи должны тщательно рассматривать каждую просьбу о продлении срока содержания подследственного под стражей. В таких вопросах нельзя принимать скоропалительных решений", – добавила министр юстиции.

Шакед, являющаяся одним из лидеров партии "Байт Иегуди", заявила, что ее партия не будет катализатором развала коалиции на фоне расследований в отношении премьер-министра. "И мы, и остальные партии, входящие в коалицию, убеждены, что сейчас нет оснований для развала коалиции. Нужно дождаться выводов юридического советника правительства, и лишь тогда принимать решения. Думаю, что коалиция вполне может просуществовать, как минимум, до начала 2019 года", – считает наша собеседница.

По утверждению министра юстиции, коалиция продолжает успешно функционировать, в том числе премьер-министр. "Не могу вам сказать, как именно он делит время между государственными делами и решением его юридических проблем, могу засвидетельствовать, что на заседаниях правительственных форумов он работает как всегда. Если что-то и беспокоит его, то это скрыто от нас и, вероятно, обсуждается премьер-министром в узком кругу", – сказала Айелет Шакед. По поводу расследования подозрений о попытке подкупа судьи Герстель, министр юстиции сказала, что знакома с деталями и не видит оснований для критики в адрес главы Верховного суда Эстер Хайют, которая знала об этой истории с самого начала, однако не сообщила никому о подозрениях. "Я говорила с Эстер Хайют об этом. Она получила очень туманную и неконкретную информацию. Ей нечего было сообщать полиции и нечего было делать с полученными сведениями. Я полностью полагаюсь на ее решения". Шакед выразила сомнения в том, что "дело 1270" имеет под собой серьезную почву. "Все, кто имели отношение к избранию юридического советника правительства были едины во мнении о том, что лучшей кандидатурой является Авихай Мандельблит. Его назначения добивался и премьер-министр Биньямин Нетаниягу", – сказала Айелет Шакед.

Говоря о назначении двух новых судей в Верховный суд министр юстиции заявила, что удовлетворена результатами работы комиссии по назначению судей. "Думаю, что сегодня все видят, что избраны двое лучших. Кандидатура профессора Штейна вызвала вначале немало критики из-за того, что он долгое время жил за границей. Но члены комиссии детально беседовали с профессором Штейном и справедливо пришли к выводу о том, что речь идет о феномене, и я не преувеличиваю. Я убеждена, что судебная система Израиля получила огромный подарок в свете назначения профессора Штейна в Верховный суд".

Айелет Шакед отметила, что дискуссия в комиссии по поводу назначения судей Верховного суда, длившаяся более семи часов, касалась не профессора Штейна. "Было ясно, что его назначение будет утверждено, я настаивала на нем, дискуссия была по поводу остальных судей", – сказала Шакед. Она отказалась поделиться подробностями дискуссии, которая развернулась на заседании комиссии. "Я не говорю публично о закрытых заседаниях, не допускаю утечек информации в прессу, но всем очевидно, что избраны действительно лучшие", – сказала министр юстиции.

С момента вступления Айелет Шакед в должность министра юстиции в мае 2015 года комиссия по назначению судей выбрала шесть новых членов Верховного суда. Состав высшей судебной инстанции Израиля обновился на 40%. "Сейчас еще рано говорить об изменениях в "лице" Верховного суда, для того, чтобы такие изменения произошли, необходимо время. Но я убеждена, что с годами всем станет очевидно: речь идет о периоде, когда произошли революционные реформы в Верховном суде. Никто не может и не сможет игнорировать тот факт, что состав суда изменился на 40%".

Министр отвергла утверждения о том, что достигнутые ею изменения носят лишь внешний характер. "Я советую всем запастись терпением. Все новые судьи Верховного суда были, даже те, кого называют "компромиссными кандидатами", соответствовали критериям, установленным мною. Я неоднократно говорила, что с моей точки зрения Верховный суд должен быть более консервативен в том, что касается вмешательства в деятельность законодательной и исполнительной власти. Именно в этом направлении меняется состав Верховного суда, и все новые судьи, входящие в его состав, имеют мою поддержку", – заявила Айелет Шакед.

Говоря о решении президента США Дональда Трампа открыть посольское представительство США в Иерусалиме уже в мае 2018 года, министр юстиции заявила, что по ее мнению, это решение не должно вызвать удивления. "С одной стороны, Трамп является большим другом Израиля и преподнес нам большой подарок ко Дню независимости. С другой стороны, это решение отвечает и его политическим интересам. Оно пользуется огромной поддержкой со стороны тех, кто составляет основу политической поддержки Трампа в США", – пояснила министр юстиции.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2018 г.
10-й канал ИТВ: в деле 4000, возможно, существует сговор между судьей и следствием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2018 г.
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