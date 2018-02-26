Юную украинскую паломницу не пустили в Израиль. Комментарии

В редакцию NEWSru.co.il обратилась 21-летняя гражданка Украины Яна Гаджа, которую выслали из Израиля 19 февраля, вскоре после прибытия в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Судя по имеющимся данным, основанием для запрета на въезд в страну стало решение офицера пограничного контроля, который счел, что туристка скрывает истинную цель своего визита.

Яна прилетела в Израиль из Киева, через Будапешт, в составе группы христианских паломников. У нее были обратные билеты, страховка, для нее был забронирован номер в отеле, в соответствии с планом поездки этой группы. В программе семидневного путешествия, о котором девушка мечтала многие годы и за которое заплатила 750 евро, было посещение святых мест в Иерусалиме, Вифлееме и Назарете, экскурсии на Мертвое море, в Галилею, на озеро Кинерет, в Иерихон и Хайфу. Однако этим планам не было суждено сбыться: на пограничном контроле Яну остановили, допросили, уведомили о запрете на въезд и выслали из Израиля.

"Священник, который сопровождал нашу группу, подходил к ним, предлагал написать поручительство, что я вернусь в составе группы. Но никто его не слушал", – говорит Яна Гаджа. Не пропустили в Израиль и еще одну девушку из этой группы. В обоих случаях – без объяснения причин.

Для Яны, выпускницы Киевского педагогического университета имени Гринченко, это была первая поездка в Израиль. Раньше ей приходилось бывать заграницей – в Словакии и Венгрии, но с подобным отношением к иностранным туристам она не сталкивалась. Для украинки было шоком то, что к ней в Израиле отнеслись как к преступнице. По ее словам, офицер пограничного контроля, говоривший по-русски, вел себя грубо, не давал ей возможности отвечать, намекал на то, что она приехала в Израиль с целью встречи с неким мужчиной. Яна категорически заявляет, что эти подозрения совершенно безосновательны и что, видимо, на границе на нее обратили внимание исключительно из-за ее внешнего вида. Наша собеседница утверждает, что во время допроса она подверглась оскорблениям, когда она пыталась что-то говорить в свою защиту, ей угрожали лишением свободы. От подобного обращения туристка растерялась, такой "встречи со страной" она не ожидала.

Допрос длился около 20 минут, офицер погранконтроля проверил фотографии и личные записи в мобильном телефоне Яны, задавались стандартные вопросы о возможном наличии наркотиков и других запрещенных предметов в багаже. Кроме того, пограничник спрашивал девушку о том, есть ли у нее муж или парень. Гаджа говорит, что отвечала спокойно, не грубила, однако офицер вел себя агрессивно по отношению к ней. "Это было унизительно и больно", – вспоминает она.

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Яна Гаджа сказала, что ехала в Израиль с любовью и мечтой побывать в святых местах, а покинула страну с ощущением горькой и незаслуженной обиды. По ее мнению, подобное отношение к иностранцам, тем более к паломникам, может только вредить Израилю.

Яна Гаджа предоставила нашей редакции копии всех сопроводительных документов по поездке в Израиль в рамках тура "По следам Ветхого и Нового заветов" (19-25 февраля 2018): план путешествия, список группы (в котором есть ее имя), данные о бронировании отелей, страховой полис, а также копию уведомления об отказе в разрешении на въезд в Израиль, которое ей выдали в Бен-Гурионе (в качестве офицера пограничного контроля указан Амнон Шмуэли – но это имя начальника погранслужбы аэропорта, а не офицера, который допрашивал Яну).

Редакция NEWSru.co.il обратилась с просьбой комментариях по поводу этой истории, похожей, к сожалению, на сотни других, в пресс-службы полиции, министерства внутренней безопасности и управление по делам населения и миграции министерства внутренних дел.

Из МВД было получено следующее разъяснение мотивов принятого решения об отказе на разрешение въехать в Израиль: "Когда ее спросили о цели визита и о том, где она хотела бы побывать, она ответила, что приехала, чтобы посетить святые места, но точно не знала, какие достопримечательности планирует увидеть. На другие вопросы, которые были заданы, ответы получены не были. Решение об отказе было принято в связи с тем, что она не отвечала на вопросы, и цель ее приезда не была ясна".

Мы также направили обращения к депутатам Ксении Светловой, подавшей запрос в МВД по данному инциденту, и Константину Развозову ("Еш Атид"), который в прошлом неоднократно занимался подобными проблемами.

"Туристка прибыла в аэропорт имени Бен-Гуриона 19 февраля. Во время пересечения границы ее остановили сотрудники управления по делам населения и миграции и задержали для дальнейшего выяснения цели посещения страны. Туристка утверждала, что прибыла для паломничества по Святым местам, но затруднилась более точно описать свой маршрут. После чего, по словам представителя управления, прекратила отвечать на вопросы. Сотрудники погранслужбы утверждают, что у них была информация, что эта женщина собирается встречаться с неким мужчиной, хотя она утверждала, что никого в Израиле не знает. Кроме того, из-за отказа с ее стороны сотрудничать и противоречивых показаний, возникло сильное подозрение относительно ее намерений. В итоге, во въезде ей было отказано", – сказано в комментарии, переданном нашей редакции пресс-службой депутата Развозова со ссылкой на управление по делам населения и миграции МВД Израиля.

Безотносительно этого инцидента, Константин Развозов заявляет, что действия погранслужбы по отношению к туристам, приезжающим в страну, должны быть более уважительными и корректными. "Это нонсенс, что туристы, которые хотят посетить наше государство, сразу попадают под подозрение. Очень часто это происходит с молодыми людьми, выходцами из стран восточной Европы. Даже в тех случаях, когда подозрения погранслужбы оправданы и подтверждаются, отказывать во въезде можно в более уважительной и мягкой форме... Нужно учитывать, какой вред наносит такое отношение к туристам на границе нашему имиджу во всем мире. Мы постоянно сталкиваемся с жалобами туристов на то, что им было отказано во въезде без объяснения причин. Я лично неоднократно выезжал в аэропорт и на месте помогал уладить тот или иной инцидент подобного рода. Мы постоянно ведем работу с сотрудниками погранслужбы, объясняем им, что каждый случай уникален и нужно разбираться тщательнее, в более корректной форме, а не отказывать туристам без разбора. Я считаю, что у Израиля достаточно врагов, и не следует создавать новых", – заявил Развозов.





