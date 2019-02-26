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В Израиле

Генштаб проверил готовность ЦАХАЛа к боям в Газе

время публикации: 18:33 | последнее обновление: 18:55 блог версия для печати фото
Генштаб проверил готовность ЦАХАЛа к боям в Газе
Генштаб проверил готовность ЦАХАЛа к боям в Газе
Генштаб проверил готовность ЦАХАЛа к боям в Газе
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В Национальном центре сухопутных войск на базе "Цеэлим" закончились трехдневные учения, проводимые Генштабом. Маневры были начаты без предупреждения, в них были задействованы пехотные, бронетанковые, артиллерийские и военно-воздушные силы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе учений проверялась боевая готовность по различным сценариям. Учения включали передислокацию сил, концентрацию огневой мощи и действия военно-воздушных сил. Отрабатывалась тактика быстрого боя, а также ведения боевых действий в ночных условиях и на застроенной местности.

"В ходе учений проверялась готовность cухопутных войск и их оперативные возможности для ведения боевых действий в секторе Газы", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В ходе маневров также были проверены возможности подразделений, оказывающих материально-техническую поддержку боевым частям, и медицинского персонала.

В командовании ЦАХАЛа отмечают, что речь идет о заранее запланированных учениях, но командирам подразделений не было известно, когда именно они начнутся.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2019 г.
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