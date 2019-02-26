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В Израиле

Нетаниягу вылетит в Москву на встречу с Путиным

время публикации: 10:58 | последнее обновление: 10:58 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Владимир Путин
Нетаниягу вылетит в Москву на встречу с Путиным

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу вечером во вторник, 26 февраля, вылетит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Данную информацию подтвердили редакции NEWSru.co.il в канцелярии главы правительства.

Нетаниягу и Путин, как уже сообщалось, должны встретиться в среду, 27 февраля.

Встреча должна была состояться 21 февраля, но она была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентских выборам. 21 февраля Нетаниягу беседовал с Путиным по телефону. Вскоре после этого была названа дата его визита в Москву.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы. В частности, сообщалось, что российскому президенту представят карту иранских военных позиций в Сирии.

По данным нашей редакции, Нетаниягу вернется в Израиль уже в четверг, 28 февраля. Напомним, что в конце этой неделе или в начале следующий ожидается публикация рекомендаций юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.

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Источник: Нетаниягу представит Путину карту "иранских позиций" в Сирии





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