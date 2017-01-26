Две мошенницы из Тель-Авива задержаны за кражу модной одежды из магазинов

По данным полиции, в течение нескольких лет две 50-летние подруги из Тель-Авива промышляли кражами модной одежды из магазинов. Дома у одной из них был обнаружен склад с вещами, которому мог бы позавидовать небольшой бутик.

По информации сайта Walla News, подруги приходили в магазин одежды, выбирали понравившиеся вещи, а затем в примерочной с помощью простого устройства снимали с понравившихся вещей магнитные бирки, призванные защитить товар от кражи.

За несколько лет мошенницы посетили множество магазинов на севере Тель-Авива, в центре страны, в крупных торговых сетях, что позволило им собрать внушительную "коллекцию" модных вещей. Склад с краденным был обнаружен в квартире одной из подозреваемых. На многих вещах, сообщает полиция, были бирки.

В начале недели была задержана одна из подруг, а в среду, 25 января, полиции удалось арестовать ее сообщницу.