26 января 2017 г.
последняя новость: 18:06
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:52 Сара и Биньямин Нетаниягу в феврале должны будут явиться в суд
17:37 СМИ: "Хайфский стрелок" будет обвинен в терроризме
16:50 Две мошенницы из Тель-Авива задержаны за кражу модной одежды из магазинов
16:20 Сдался полиции водитель грузовика, повредивший десятки машин в Тель-Авиве
16:14 Выявлены новые "медовые ловушки" ХАМАСа, заманивавшие солдат в социальных сетях
16:13 Компания "Мааданей а-Галиль" сообщила о сальмонелле в куриных сосисках
15:34 Дезинсектор, использовавший опасные инсектициды, признан виновным в непредумышленном убийстве
15:04 Взрыв автомобиля рядом со школой в Кирьят-Яме: один погибший, двое раненых
14:58 Инцидент на КПП "Битуния": легко ранен охранник
14:41 Спикеры парламентов Израиля, Греции и Кипра подписали меморандум о сотрудничестве
В Израиле

Две мошенницы из Тель-Авива задержаны за кражу модной одежды из магазинов

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 16:52 блог версия для печати фото
Две мошенницы из Тель-Авива задержаны за кражу модной одежды из магазинов

По данным полиции, в течение нескольких лет две 50-летние подруги из Тель-Авива промышляли кражами модной одежды из магазинов. Дома у одной из них был обнаружен склад с вещами, которому мог бы позавидовать небольшой бутик.

По информации сайта Walla News, подруги приходили в магазин одежды, выбирали понравившиеся вещи, а затем в примерочной с помощью простого устройства снимали с понравившихся вещей магнитные бирки, призванные защитить товар от кражи.

За несколько лет мошенницы посетили множество магазинов на севере Тель-Авива, в центре страны, в крупных торговых сетях, что позволило им собрать внушительную "коллекцию" модных вещей. Склад с краденным был обнаружен в квартире одной из подозреваемых. На многих вещах, сообщает полиция, были бирки.

В начале недели была задержана одна из подруг, а в среду, 25 января, полиции удалось арестовать ее сообщницу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 августа 2015 г.
Предъявлены обвинения цветочнице, оставившей десятки израильтян без отпуска
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2015 г.
Цветочница, выдававшая себя за турагента, оставила десятки израильтян без денег и отпуска
// NEWSru.co.il // В мире // 7 июня 2015 г.
Житель Нью-Йорка заплатил более $700.000 гадалке, обещавшей "приворожить" возлюбленную
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 ноября 2014 г.
Израильтянка предстала перед судом за инсценированную беременность
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июня 2014 г.
Испания выдала России мошенницу, скрывавшуюся ранее в Израиле
// NEWSru.co.il // В мире // 16 декабря 2013 г.
Мошенницы "сняли порчу", обменяв деньги и драгоценности на белого червя







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017