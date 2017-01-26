"Решет Бет": Мандельблит не находит в "делах Нетаниягу" доказательств взяточничества и мошенничества

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит на усматривает в собранных до сих пор материалах оснований для обвинения премьер-министра Биньямина Нетаниягу в мошенничестве или взяточничестве, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Согласно опубликованной информации, "дело 1000" о получении премьер-министром подарков, является наиболее доказательно обоснованным, однако и здесь речь идет или о закрытии дела, или о подаче обвинительного заключения по обвинению в обмане общественного доверия. Это преступление считается наиболее легким среди коррупционных. Вместе с тем, обвинительного заключения по любому делу может оказаться достаточно для того, чтобы премьер-министр был вынужден подать в отставку.

По "делу 2000" расследование продолжается, и в ближайшие дни ожидается допрос владельца "Едиот Ахронот" Нони Мозеса, а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По "делу 3000", связанному с закупкой субмарин и иных судов, "Решет Бет" сообщает, что в распоряжении следствия находятся улики, но неясно, в какой степени они касаются премьер-министра Нетаниягу и насколько они весомы. Расследование по этому делу ведется особенно интенсивно, так как следователи пытаются собрать материалы не только в Израиле, но и за рубежом. Ранее сообщалось, что Нетаниягу не является главным фигурантом "дела 3000".

О "деле 4000" по-прежнему нет никаких сведений.

25 января, выступая с трибуны Кнессета, премьер-министр изложил свою версию событий. Он вновь подчеркнул, что всеми силами противился принятию "закона "Исраэль а-Йом"", что, по его мнению, является доказательством отсутствия какой-либо сделки с издателем "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом. "Я не первый и не последний политик, который встречается с издателями газет, однако если начать расследование, то придется поинтересоваться, каким образом были получены голоса 43 депутатов, поддержавших "закон "Исраэль а-Йом"", - добавил он.

Премьер-министр заявил, что и по делу о получении им подарков, "имеет место очевидное преследование. "Закон не запрещает получать подарки, но кто-то изо всех сил хочет извратить закон и сделать так, чтобы один закон был для всех, а второй для премьер-министра", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул также, что на юридического советника правительства оказывается мощное давление с целью вынудить его подать обвинительное заключение против премьер-министра. В оппозиции утверждают, что выступление Нетаниягу было также давлением на юридического советника правительства.





