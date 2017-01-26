26 января 2017 г.
последняя новость: 08:56
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:16 "Решет Бет": Мандельблит не находит в "делах Нетаниягу" доказательств взяточничества и мошенничества
06:59 Возле Дженина в сторону солдат брошено взрывное устройство
05:57 Прогноз погоды на 26 января: похолодание, возобновятся дожди, снегопад на Хермоне
01:20 Полицейский автомобиль подвергся "каменной атаке" в Нижней Галилее
22:32 Аварии в Эльаде и Ашкелоне: пострадали четыре человека
21:45 Возле поселения Халамиш террорист открыл огонь в сторону израильских солдат
21:03 Во многих районах Израиля ощущались слабые подземные толчки
20:46 10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии
19:38 Активисты "Адала" требуют отменить закон о лишении пособий родителей "камнеметателей"
19:13 Попытка "автомобильного теракта" возле Иерусалима
В Израиле

"Решет Бет": Мандельблит не находит в "делах Нетаниягу" доказательств взяточничества и мошенничества

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
"Решет Бет": Мандельблит не находит в "делах Нетаниягу" доказательств взяточничества и мошенничества

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит на усматривает в собранных до сих пор материалах оснований для обвинения премьер-министра Биньямина Нетаниягу в мошенничестве или взяточничестве, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Согласно опубликованной информации, "дело 1000" о получении премьер-министром подарков, является наиболее доказательно обоснованным, однако и здесь речь идет или о закрытии дела, или о подаче обвинительного заключения по обвинению в обмане общественного доверия. Это преступление считается наиболее легким среди коррупционных. Вместе с тем, обвинительного заключения по любому делу может оказаться достаточно для того, чтобы премьер-министр был вынужден подать в отставку.

По "делу 2000" расследование продолжается, и в ближайшие дни ожидается допрос владельца "Едиот Ахронот" Нони Мозеса, а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По "делу 3000", связанному с закупкой субмарин и иных судов, "Решет Бет" сообщает, что в распоряжении следствия находятся улики, но неясно, в какой степени они касаются премьер-министра Нетаниягу и насколько они весомы. Расследование по этому делу ведется особенно интенсивно, так как следователи пытаются собрать материалы не только в Израиле, но и за рубежом. Ранее сообщалось, что Нетаниягу не является главным фигурантом "дела 3000".

О "деле 4000" по-прежнему нет никаких сведений.

25 января, выступая с трибуны Кнессета, премьер-министр изложил свою версию событий. Он вновь подчеркнул, что всеми силами противился принятию "закона "Исраэль а-Йом"", что, по его мнению, является доказательством отсутствия какой-либо сделки с издателем "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом. "Я не первый и не последний политик, который встречается с издателями газет, однако если начать расследование, то придется поинтересоваться, каким образом были получены голоса 43 депутатов, поддержавших "закон "Исраэль а-Йом"", - добавил он.

Премьер-министр заявил, что и по делу о получении им подарков, "имеет место очевидное преследование. "Закон не запрещает получать подарки, но кто-то изо всех сил хочет извратить закон и сделать так, чтобы один закон был для всех, а второй для премьер-министра", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул также, что на юридического советника правительства оказывается мощное давление с целью вынудить его подать обвинительное заключение против премьер-министра. В оппозиции утверждают, что выступление Нетаниягу было также давлением на юридического советника правительства.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Нетаниягу 80 минут отвечал на вопросы депутатов Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Депутат Давид Амсалем извинился перед бизнесменом Арноном Милченом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Расследования против Нетаниягу и возможные досрочные выборы. ОПРОС NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2017 г.
Авихай Мандельблит впервые прокомментировал расследование против главы правительства







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017