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В Израиле

Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка переворота"

время публикации: 20:08 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка государственного переворота"
Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка государственного переворота"
Эхуд Барак

Вечером в официальном блоге главы правительства Биньямина Нетаниягу в социальной сети Facebook появилась запись, в которой он говорит о попытке государственного переворота.

В своей публикации на Facebook премьер приводит цитату из интервью экс-премьер-министра Израиля Эхуда Барака, которое он дал 26 января журналисту сайта Walla News Яакову Эйлону. В частности, Эхуд Барак говорит о том, что юридический советник правительства должен "прийти в себя" и понять: Биньямин Нетаниягу не может дальше оставаться на посту главы правительства.

Барак также говорит о том, что оппозиция сегодня представлена в Израиле пятью людьми: Равивом Друкером, Эльдадом Янивом, Амноном Абрамовичем, Лиором Шляйном и им самим. Отметим, что трое из перечисленным Бараком людей являются журналистами.

В своем сообщении Биньямин Нетаниягу также цитирует Мики Розенталя и Эльдада Янива, которые говорят о том, что Биньямин Нетаниягу не сможет участвовать в следующих выборах, а также о давлении, оказываемом на юридического советника правительства.

"Шила в мешке не утаишь: давление со стороны СМИ и политиков на юридического советника правительства и правоохранительные органы с тем, чтобы они подали против главы правительства обвинительное заключение - это попытка переворота недемократическим путем", - говорится в сообщении Биньямина Нетаниягу.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что завтра, 27 декабря, Биньямин Нетаниягу будет допрошен следователями ЛАХАВ-433 в третий раз. Допрос будет проходит в резиденции главы правительства в Иерусалиме. Беседа будет проходить в рамках расследования "дела 2000".



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