Полиция предлагает штрафовать потребителей легких наркотиков, не открывая уголовных дел

В четверг, 26 января, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан провел специальную пресс-конференцию, на которой объявил об изменении правил, принятых в полиции по отношению к задержанным за употребление легких наркотиков.

По словам Эрдана, отныне эти люди будут на первом этапе облагаться штрафами без открытия уголовного дела. При первом задержании размер штрафа составит 1.000 шекелей. При втором задержании размер штрафа удвоится. В случае третьего задержания, закрытие дела будет обусловлено согласием правонарушителя принять участие на добровольной основе в работе организаций, оказывающих помощь пострадавшим от наркотиков. Лишь в случае задержания в четвертый раз, полиция взвесит возможность открытия уголовного дела.

В отношении несовершеннолетних, министерство внутренней безопасности предлагает сфокусироваться на аспекте лечения от зависимости, а не наказания. Лишь после отказа подростка принять участие в восстановительной и лечебной программе, может быть открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции поддерживает изменение мер полиции в отношении потребителей легких наркотиков. Вместе с тем, комплексная программа нуждается в утверждении премьер-министра и правительства.



