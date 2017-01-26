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В Израиле

Выявлены новые "медовые ловушки" ХАМАСа, заманивавшие солдат в социальных сетях

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
Выявлены новые "медовые ловушки" ХАМАСа, заманивавшие солдат в социальных сетях

Армия обороны Израиля сообщила, что выявлены еще шесть учетных записей в социальных сетях, которые использовались террористической группировкой ХАМАС как "медовые ловушки" - для сбора информации о военнослужащих.

Имена "девушек", которые выражали желание дружить с солдатами – Карин Ашранс, Кетер Коэн, Рути Коэн, Яэль Левин, Моника Мурано и Хелена Рейхельт. Всего же с начала операции, проводимой совместно с ШАБАКом, выявлено уже 16 фальшивых профилей.

Как рассказал сайту новостей Второго телеканала начальник следственного отдела службы информационной безопасности ЦАХАЛа подполковник А, для военнослужащих открыт специальный центр, куда они могут обратиться и сообщить о подозрениях.

Информация о том, что что киберподразделению ХАМАСа удалось загрузить вредоносный код на мобильные телефоны десятков военнослужащих, была разрешена к публикации 11 января. Боевики получили возможность прослушивать разговоры на военных базах, отслеживать передвижение солдат, а также получать фотографии военных объектов.

ХАМАС использовал десятки учетных записей от имени виртуальных женских персонажей, хакеры знакомились с военнослужащими, вступали с ними в переписку, а затем предлагали скачать "мессенджер" для более удобного общения.

После установки программы "девушка" исчезала, а террористическая группировка получала полный контроль над телефоном военнослужащего. "Мессенджер" был размещен на сайте, копирующем дизайн известного магазина приложений, в котором для усыпления бдительности жертвы были также размещены десятки других известных аппликаций.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2017 г.
Хакеры ХАМАС под видом "еврейских девушек" проникли в телефоны солдат ЦАХАЛа







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Четверг, 26 января 2017 г.
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