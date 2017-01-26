Житель Нацерета обвиняется в умышленном наезде на полицейского

В четверг, 26 января, прокуратура северного округа предъявила обвинение 19-летнему Шади Абу Хету, жителю Нацерета.

Он обвиняется в том, что сбил полицейского, пытавшегося остановить его автомобиль для проверки у водителя документов. Инцидент произошел в Нацрат-Илите. В результате наезда полицейский получил легкие травмы. Сам Абу Хет был задержан вскоер после совершения преступления, когда автомобиль, за рулем которого он находился, врезался в стену дома.

Обвиняемому инкриминируются причинении телесных повреждений с отягчающими вину обстоятельствами, подвергание опасности жизни людей, нападение на полицейского с причинением ему телесных повреждений с отягчающими вину обстоятельствами и неоказание помощи, а также создание помех сотруднику правоохранительных органов при выполнении им служебных обязанностей.