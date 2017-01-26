Прогноз погоды на 26 января: похолодание, возобновятся дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 26 января, резко похолодает, возобновятся дожди, которые усилятся к вечеру, возможны грозы и затопления в низинах, ожидается снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 12-23. В Беэр-Шеве – 9-17, в Мицпе-Рамоне – 6-14, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне – 13-18, в Ариэле – 7-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 100-250 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-субботу будет дождливо, холодно, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. В воскресенье возможны слабые дожди, прохладно, ночью возможна изморозь в низинах.