26 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:57 Прогноз погоды на 26 января: похолодание, возобновятся дожди, снегопад на Хермоне
01:20 Полицейский автомобиль подвергся "каменной атаке" в Нижней Галилее
22:32 Аварии в Эльаде и Ашкелоне: пострадали четыре человека
21:45 Возле поселения Халамиш террорист открыл огонь в сторону израильских солдат
21:03 Во многих районах Израиля ощущались слабые подземные толчки
20:46 10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии
19:38 Активисты "Адала" требуют отменить закон о лишении пособий родителей "камнеметателей"
19:13 Попытка "автомобильного теракта" возле Иерусалима
18:39 Испытания системы ПРО "Волшебная палочка" признаны успешными
18:13 МВД лишило статуса и пособий 11 близких родственников террориста
В Израиле

Прогноз погоды на 26 января: похолодание, возобновятся дожди, снегопад на Хермоне

время публикации: 05:57 | последнее обновление: 05:57 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 26 января: похолодание, возобновятся дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 26 января, резко похолодает, возобновятся дожди, которые усилятся к вечеру, возможны грозы и затопления в низинах, ожидается снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 12-23. В Беэр-Шеве – 9-17, в Мицпе-Рамоне – 6-14, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне – 13-18, в Ариэле – 7-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 100-250 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-субботу будет дождливо, холодно, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. В воскресенье возможны слабые дожди, прохладно, ночью возможна изморозь в низинах.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017