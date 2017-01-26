26 января 2017 г.
последняя новость: 07:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:59 Возле Дженина в сторону солдат брошено взрывное устройство
05:57 Прогноз погоды на 26 января: похолодание, возобновятся дожди, снегопад на Хермоне
01:20 Полицейский автомобиль подвергся "каменной атаке" в Нижней Галилее
22:32 Аварии в Эльаде и Ашкелоне: пострадали четыре человека
21:45 Возле поселения Халамиш террорист открыл огонь в сторону израильских солдат
21:03 Во многих районах Израиля ощущались слабые подземные толчки
20:46 10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии
19:38 Активисты "Адала" требуют отменить закон о лишении пособий родителей "камнеметателей"
19:13 Попытка "автомобильного теракта" возле Иерусалима
18:39 Испытания системы ПРО "Волшебная палочка" признаны успешными
В Израиле

Возле Дженина в сторону солдат брошено взрывное устройство

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Возле Дженина в сторону солдат брошено взрывное устройство

В ночь на четверг, 26 января, террористы бросили взрывное устройство в сторону военнослужащих ЦАХАЛа, находившихся на КПП "Дженин" (северная Самария). О пострадавших или причиненном ущербе не сообщается.

В пресс-службе ЦАХАЛА заявили, что обстоятельства инцидента уточняются.

Вечером 25 января были совершены две попытки теракта в округе Биньямин. Примерно в 19:08 поступило первое сообщение о попытке "автомобильного теракта" рядом с КПП "Михмас", к северу от Иерусалима. Арабский водитель направил свой автомобиль в сторону израильских военнослужащих, стоявших на автобусной остановке. Военнослужащие открыли огонь в сторону террориста и застрелили его. Никто из израильтян не пострадал.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", он является родственником одного из боевиков, совершивших 25 января 2016 года теракт в поселении Бейт Хорон. В том теракте была убита 23-летняя Шломит Кригман.

Через два с половиной часа недалеко от поселения Халамиш, рядом с шоссе №465, из проезжавшего автомобиля был открыт огонь в сторону израильских военнослужащих. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что инцидент произошел недалеко от арабской деревни Абуд.

Ответным огнем террорист был ранен, и военнослужащие задержали его. Никто из военнослужащих не пострадал.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Возле поселения Халамиш террорист открыл огонь в сторону израильских солдат
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Попытка "автомобильного теракта" возле Иерусалима







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017