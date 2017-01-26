26 января 2017 г.
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В Израиле

В Самарии обстрелян автомобиль с израильтянами

время публикации: 13:46 | последнее обновление: 13:46 блог версия для печати

Примерно в 13:15 неизвестные обстреляли автомобиль с израильтянами, двигавшийся по шоссе №55 в районе деревни Азун в Самарии. В этом инциденте никто не пострадал и не был причинен ущерб.

Стрелявшие скрылись, армия приступила к их розыску.

Вечером 25 января были совершены две попытки теракта в округе Биньямин. Примерно в 19:08 поступило первое сообщение о попытке "автомобильного теракта" рядом с КПП "Михмас", к северу от Иерусалима. Арабский водитель направил свой автомобиль в сторону израильских военнослужащих, стоявших на автобусной остановке. Военнослужащие открыли огонь в сторону террориста и застрелили его. Никто из израильтян не пострадал.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", он является родственником одного из боевиков, совершивших 25 января 2016 года теракт в поселении Бейт Хорон. В том теракте была убита 23-летняя Шломит Кригман.

Через два с половиной часа недалеко от поселения Халамиш, рядом с шоссе №465, из проезжавшего автомобиля был открыт огонь в сторону израильских военнослужащих. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что инцидент произошел недалеко от арабской деревни Абуд.

Ответным огнем террорист был ранен, и военнослужащие задержали его. Никто из военнослужащих не пострадал.

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