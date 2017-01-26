Сара и Биньямин Нетаниягу в феврале должны будут явиться в суд

Мировой суд Тель-Авива отклонил просьбу супругов Нетаниягу разрешить им не присутствовать при рассмотрении их иска к журналисту Игалю Сарну, которого они обвиняют в клевете. По информации сайта "Мако", заседание назначено на 26 февраля, и податели иска должны будут находиться в зале.

20 марта 2016 года Игаль Сарна, журналист газеты "Едиот Ахронот" в своем блоге на Facebook рассказал о том, что посреди ночи на шоссе №1 остановился правительственный кортеж, включающий в себя четыре бронированные машины, и сопровождаемый многочисленной охранной. По его словам, из одной из машин доносились женские крики, а затем из автомобиля вышел немолодой мужчина, с которым женщина не хотела ехать в одной машине. Игаль Сарна не называл имен, однако он отметил, что этот инцидент делает "мужчину посмешищем в глазах его охранников, а также всей страны".

В иске, подготовленном адвокатом Йоси Коэном от имени четы Нетаниягу, говорится, что в рассказе Сарны нет ни слова правды, а сам пост назван наглым, подлым враньем. Супруги Нетаниягу требуют от журналиста компенсацию в размере 280 тысяч шекелей.





