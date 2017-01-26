26 января 2017 г.
последняя новость: 18:06
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:52 Сара и Биньямин Нетаниягу в феврале должны будут явиться в суд
17:37 СМИ: "Хайфский стрелок" будет обвинен в терроризме
16:50 Две мошенницы из Тель-Авива задержаны за кражу модной одежды из магазинов
16:20 Сдался полиции водитель грузовика, повредивший десятки машин в Тель-Авиве
16:14 Выявлены новые "медовые ловушки" ХАМАСа, заманивавшие солдат в социальных сетях
16:13 Компания "Мааданей а-Галиль" сообщила о сальмонелле в куриных сосисках
15:34 Дезинсектор, использовавший опасные инсектициды, признан виновным в непредумышленном убийстве
15:04 Взрыв автомобиля рядом со школой в Кирьят-Яме: один погибший, двое раненых
14:58 Инцидент на КПП "Битуния": легко ранен охранник
14:41 Спикеры парламентов Израиля, Греции и Кипра подписали меморандум о сотрудничестве
В Израиле

Сара и Биньямин Нетаниягу в феврале должны будут явиться в суд

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 17:59 блог версия для печати фото
Сара и Биньямин Нетаниягу в феврале должны будут явиться в суд

Мировой суд Тель-Авива отклонил просьбу супругов Нетаниягу разрешить им не присутствовать при рассмотрении их иска к журналисту Игалю Сарну, которого они обвиняют в клевете. По информации сайта "Мако", заседание назначено на 26 февраля, и податели иска должны будут находиться в зале.

20 марта 2016 года Игаль Сарна, журналист газеты "Едиот Ахронот" в своем блоге на Facebook рассказал о том, что посреди ночи на шоссе №1 остановился правительственный кортеж, включающий в себя четыре бронированные машины, и сопровождаемый многочисленной охранной. По его словам, из одной из машин доносились женские крики, а затем из автомобиля вышел немолодой мужчина, с которым женщина не хотела ехать в одной машине. Игаль Сарна не называл имен, однако он отметил, что этот инцидент делает "мужчину посмешищем в глазах его охранников, а также всей страны".

В иске, подготовленном адвокатом Йоси Коэном от имени четы Нетаниягу, говорится, что в рассказе Сарны нет ни слова правды, а сам пост назван наглым, подлым враньем. Супруги Нетаниягу требуют от журналиста компенсацию в размере 280 тысяч шекелей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2016 г.
Супруги Нетаниягу обвинили журналиста в клевете за его публикацию в Facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017