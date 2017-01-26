Метеобюро: в шаббат ожидается буря, возможен снегопад в Иерусалиме

Государственное метеобюро уточнило прогноз на ближайшие выходные и сообщает, что в ночь на субботу снег может выпасть не только в горах на севере страны, но и в Иерусалиме.

По данным meteo-tech.co.il, в ночь на 27 января и в ночь на 28 января температура воздуха в Иерусалиме опустится до 2 градусов тепла. При такой температуре на некоторых вершинах в центре страны возможен снегопад. По всей видимости, в ночь на субботу в отдельных районах Иерусалима будет идти мокрый снег. Прогноза по образованию устойчивого снежного покрова нет. Не исключен гололед на дорогах.

На официальном сайте мэрии Иерусалима сказано, что в шаббат будет бурная погода, однако о возможности выпадения снега не упоминается. В сообщении муниципалитета сказано, что мэрия готовится к буре в выходные дни: ожидаются сильный ветер, интенсивные дожди и низкая температура.

Представитель мэрии Иерусалима заявил редакции NEWSru.co.il, что в настоящее время муниципалитет не располагает другими данными о прогнозе погоды на выходные дни.

Отметим, что в четверг, 26 января, температура заметно снизилась. В течение сегодняшнего дня ожидаются дожди на большей части территории страны. Согласно публикуемым прогнозам, вечером на Хермоне возобновится снегопад. 27-28 января горный курорт будет закрыт для посетителей.

27-28 января снег выпадет не только на Хермоне, но и на других вершинах Голанских высот. В субботу, на фоне похолодания, велика вероятность снегопада и в Верхней Галилее. Не исключается возможность снегопада и в горах центра страны, включая Иерусалим.

Снегопад на Голанах прекратится уже в воскресенье, 29 января. И, вероятно, с воскресенья, горный курорт Хермон вновь будет открыт для посетителей.

Сайт Pogoda.co.il сообщает, что на следующей неделе осадки не ожидаются. Будет малооблачно. Температура поднимется до среднесезонной.

Напомним, что предыдущий снегопад на Голанских высотах наблюдался 8-9 января, а ранее – в конце декабря. В Иерусалиме в этом зимнем сезоне снегопадов не было.

В прошлом зимнем сезоне интенсивный снегопад в горных районах севера и центра страны наблюдался 25-26 января 2016 года.

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Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.





