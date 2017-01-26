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В Израиле

В Дженине ранен военнослужащий ЦАХАЛа

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 09:59 блог версия для печати

Утром в четверг, 26 января, была разрешена к публикации информация о том, что в ночные часы в лагере беженцев Дженин был ранен военнослужащий ЦАХАЛа.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il в пресс0службе ЦАХАЛа, инцидент произошел в ходе операции по розыску и задержанию террористов. В сторону военнослужащих был открыт огонь из автоматического оружия, а также брошены камни и несколько самодельных взрывных устройств. Один военнослужащий был ранен.

Ему оказана помощь на месте происшествия, а затем его доставили в больницу РАМБАМ в Хайфе. Изначально сообщалось, что ранения военнослужащего оцениваются как тяжелые, однако из больницы передали, что он ранен легко.

В ходе операции были задержаны два террориста, принадлежащие к организации ХАМАС.

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