26 января 2017 г.
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В Израиле

Суд обязал минздрав признать дипломы студентов, изучающих медицину в Тбилиси

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 19:34 блог версия для печати

Окружной суд Иерусалима удовлетворил иск, поданный от имени 106 студентов, обучающихся на медицинском факультете университета в Тбилиси, и обязал минздрав позволить им продолжить учебу.

Сайт "Гаарец" сообщает, что иск был подан от имени студентов из арабских населенных пунктов, которые начали учебу в New vision University в Тбилиси в 2015 и 2016 годах после того, как министерство здравоохранения включило университет в список признанных учебных заведений. Однако в октябре 2016 года минздрав, без каких-либо предупреждений, пересмотрел это решение и исключил New vision University из списка признанных учебных заведений.

Окружной суд Иерусалима обязал минздрав позволить студентам, начавшим учебу в Грузии, закончить обучение и признать их дипломы.

Отметим, что после получения дипломов, выпускники тбилисского вуза должны будут сдать экзамен USMLE для того, чтобы получить лицензию на работу врачом в Израиле.

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