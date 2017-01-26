Суд обязал минздрав признать дипломы студентов, изучающих медицину в Тбилиси

Окружной суд Иерусалима удовлетворил иск, поданный от имени 106 студентов, обучающихся на медицинском факультете университета в Тбилиси, и обязал минздрав позволить им продолжить учебу.

Сайт "Гаарец" сообщает, что иск был подан от имени студентов из арабских населенных пунктов, которые начали учебу в New vision University в Тбилиси в 2015 и 2016 годах после того, как министерство здравоохранения включило университет в список признанных учебных заведений. Однако в октябре 2016 года минздрав, без каких-либо предупреждений, пересмотрел это решение и исключил New vision University из списка признанных учебных заведений.

Окружной суд Иерусалима обязал минздрав позволить студентам, начавшим учебу в Грузии, закончить обучение и признать их дипломы.

Отметим, что после получения дипломов, выпускники тбилисского вуза должны будут сдать экзамен USMLE для того, чтобы получить лицензию на работу врачом в Израиле.