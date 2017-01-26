26 января 2017 г.
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В Израиле

СМИ: "Хайфский стрелок" будет обвинен в терроризме

время публикации: 17:37 | последнее обновление: 17:58 блог версия для печати фото
СМИ: "Хайфский стрелок" будет обвинен в терроризме

Прокуратура Хайфского округа подготовила обвинительное заключение против 21-летнего жителя Хайфы, застрелившего 3 января в районе Адар Гая Кфари и ранившего раввина Иехиэля Илуза. По информации сайта NRG, действия обвиняемого признаны терактом. Обвинительное заключение будет передано в суд 26 января.

В публикации отмечается, что имя обвиняемого все еще запрещено к публикации. Тем не менее, в заявлении прокуратуры, переданной в суд, говорится, что "хайфский стрелок" будет обвинен в терроризме, убийстве и попытке убийства.

NRG сообщает, что адвокат обвиняемого, обещавший отказаться от ведения этого дела, если следствию удастся доказать, что преступление было совершено на почве национальной розни, выполнил данное им слово.

3 января в районе Адар в Хайфе неизвестным был застрелен житель Нешера Гай Кфари, работавший водителем в учебном заведении для детей с отставанием в развитии. А за несколько минут до этого в Нижнем городе был ранен раввин Иехиэль Илуз.

4 января в Нижнем городе Хайфы спецназ полиции и пограничной полиции проводили спецоперацию, в рамках которой было обследовано заброшенное здание, в котором мог находиться преступник. В здании были обнаружены признаки нахождения в нем людей. Но самому подозреваемому удалось скрыться.

На начальном этапе расследования следственные органы полагали, что речь идет об уголовном преступлении, однако позднее появились данные, говорящие о том, что преступление могло быть совершено на почве национальной ненависти. К расследованию подключилась Общая служба безопасности ШАБАК.

5 января подозреваемый сдался правоохранительным органам.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
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Четверг, 26 января 2017 г.
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