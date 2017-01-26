26 января 2017 г.
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В Израиле

В посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт

время публикации: 22:35 | последнее обновление: 22:35 блог версия для печати фото
В посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт

Сайт Ynet сообщает, что в посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт, который продлится около года и будет стоить несколько миллионов шекелей.

По данным этого издания, ремонтные работы в здании, расположенном на Тель-Авивской набережной, начались несколько дней назад. Проведение работ было одобрено Госдепартаментом США. Последний раз капитальный ремонт здания проводился 15 лет назад.

Отметим, что ремонтные работы начались на фоне ожиданий, выполнит ли Дональд Трамп свое обещание перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, которое было дано накануне выборов.

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