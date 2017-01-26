Сайт Ynet сообщает, что в посольстве США в Тель-Авиве начался капитальный ремонт, который продлится около года и будет стоить несколько миллионов шекелей.

По данным этого издания, ремонтные работы в здании, расположенном на Тель-Авивской набережной, начались несколько дней назад. Проведение работ было одобрено Госдепартаментом США. Последний раз капитальный ремонт здания проводился 15 лет назад.

Отметим, что ремонтные работы начались на фоне ожиданий, выполнит ли Дональд Трамп свое обещание перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, которое было дано накануне выборов.