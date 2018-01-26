Третий зимний шторм 2018 года: заснежены Голаны, затоплены городские улицы

С вечера 25 января на горе Хермон идет снегопад. По состоянию на утро пятницы, толщина снежного покрова в нижней части подъемника на Хермоне составляет около 40 см, температура -2 градуса по Цельсию. Снег выпал и в других районах Голанских высот, включая города Мадждаль-Шамс и Цфат, кибуцы Орталь, Мером Голан и другие населенные пункты, крепость Нимрод, а также на горе Бенталь.

Не исключена вероятность снегопадов в горах Верхней Галилеи, в районе Иерусалима, а также в Иудее и Самарии.

Редакция NEWSru.co.il просит читателей присылать собственные фотографии заснеженных районов, сделанные 24-26 января 2018 года. Мы также будем признательны за снимки, на которых показаны последствия нынешнего зимнего шторма. Пожалуйста, указывайте место, где сделана фотография, свои имя и фамилию.

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В течение пятницы, 26 января, ожидаются дожди от севера до Негева, временами с грозами и градом. Сохраняется опасность затопления в низинах. В четверг из-за интенсивных дождей и забитых стоков были затоплены многие городские улицы.

Температура ниже среднесезонной: ночью в Иерусалиме – до 3 градусов, днем – не выше 6 градусов, в Тель-Авиве – 8-12, в Хайфе – 7-10, в Эйлате – 9-18. В Беэр-Шеве – 7-12, в Мицпе-Рамоне – 3-9, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-14, в Ариэле – 4-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-12, на Голанских высотах – 4-8.

На побережье Средиземного моря сохраняется штормовая погода. Сильный ветер, порывами до 70 км/ч. Высота волн до 5 метров, купание чрезвычайно опасно.

Нынешний зимний шторм в Израиле уже третий по счету в этом сезоне. Во время предыдущего, неделю назад, мокрый снег выпал в некоторых районах Иерусалима, Иудеи и Самарии, но вскоре растаял.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.