Израильские спасатели отправятся в Бразилию для розыска пропавших без вести

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в связи с катастрофой, вызванной обрушением дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти.

Премьер-министр предложил президенту немедленно направить на место происшествия израильских спасателей для оказания помощи в розыске пропавших без вести.

Президент Бразилии поблагодарил премьер-министра и принял предложение.

Согласно договоренности, в ближайшие сутки израильская поисково-спасательная команда, оснащенная специальным оборудованием, вылетит в район катастрофы.

Напомним, обрушение дамбы в районе железнорудной шахты Фейжайо в бразильском штате Минас-Гейрас привело к образованию селевого потока, накрывшего сотни шахтеров и административных работников. Также пострадало сельское сообщество Вила Фортеко.

Трагедия произошла в пятницу, 25 января. Спустя немногим более суток известно об 11 погибших. Около 200 человек считаются пропавшими без вести.





