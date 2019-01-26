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В Израиле

Израильские спасатели отправятся в Бразилию для розыска пропавших без вести

время публикации: 20:07 | последнее обновление: 20:35 блог версия для печати фото
Израильские спасатели отправятся в Бразилию для розыска пропавших без вести
Биньямин Нетаниягу и Жаир Болсонару

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в связи с катастрофой, вызванной обрушением дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти.

Премьер-министр предложил президенту немедленно направить на место происшествия израильских спасателей для оказания помощи в розыске пропавших без вести.

Президент Бразилии поблагодарил премьер-министра и принял предложение.

Согласно договоренности, в ближайшие сутки израильская поисково-спасательная команда, оснащенная специальным оборудованием, вылетит в район катастрофы.

Напомним, обрушение дамбы в районе железнорудной шахты Фейжайо в бразильском штате Минас-Гейрас привело к образованию селевого потока, накрывшего сотни шахтеров и административных работников. Также пострадало сельское сообщество Вила Фортеко.

Трагедия произошла в пятницу, 25 января. Спустя немногим более суток известно об 11 погибших. Около 200 человек считаются пропавшими без вести.



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// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2019 г.
Обрушение дамбы в Бразилии: 7 погибших, более 200 пропавших без вести
// NEWSru.co.il // В мире // 25 января 2019 г.
На юго-востоке Бразилии обрушилась плотина; около 200 человек "пропали без вести"





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