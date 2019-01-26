Недалеко от Рамаллы вспыхнул конфликт между поселенцами и палестинцами; убит араб

В субботу, 26 января, возле поселения Адей Ад (региональный совет Мате-Биньямин) вспыхнули столкновения между поселенцами и палестинцами. Конфликту предшествовал инцидент, в результате которого один из поселенцев получил легкую травму, госпитализация ему не потребовалась.

Однако инцидент перерос в масштабное столкновение, в ходе которого, по предварительным данным, поселенцы открыли огонь. Один из арабов был убит; несколько участников конфликта получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

На место прибыли силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), использовавшие средства для разгона демонстраций, чтобы прекратить беспорядки.

Обстоятельства инцидента будут тщательно изучены.

Глава ПНА Махмуд Аббас осудил "действия поселенцев, в результате которых возле Рамаллы погиб палестинец". "Мы считаем правительство Нетаниягу полностью ответственным за эскалацию насилия, которая приведет к серьезным последствиям, дополнительной напряженности и опасной неконтролируемой ситуации", - сказано в заявлении главы ПНА, цитируемом агентством Safa.

В сообщении Safa названо имя погибшего – это 38-летний Хамди Талеб Наасан. Он был эвакуирован в больницу Рамаллы, где умер от полученных ран.

Накануне восточнее Рамаллы в результате действий израильских военнослужащих был убит 24-летний араб. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, трое подозреваемых швыряли камни в автомобили с израильскими номерными знаками на шоссе №60, в районе деревни Силуад (территория региональной бригады ЦАХАЛа "Биньямин").

В ответ военнослужащие открыли огонь в направлении подозреваемых, двое из которых были ранены. Помощь раненым на месте оказали солдаты ЦАХАЛа. Один из раненых умер.

Этот инцидент также будет расследован.





