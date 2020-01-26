ЦАХАЛ нанес удар по позициям боевиков в Газе в ответ на ракетный обстрел

Вечером 26 января беспилотники ЦАХАЛа атаковали позицию боевиков ХАМАСа в южной части сектора Газы.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории, осуществленный вечером 26 января, а также запуск воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами. Военные заявляют, что рассматривают такие запуски актами террора и будут реагировать на них соответственно.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" пишет о присутствии вертолетов ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса. Согласно этому источнику, две ракеты были запущены с вертолета в сторону территории, на которой производятся сельскохозяйственные работы.

Около 19:00 пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что был зафиксирован запуск снаряда из сектора Газы в сторону израильской территории. В результате этого обстрела была активизирована система предупреждения через мобильные приложения Управления тылом.

По информации в СМИ, снаряд упал на территории регионального совета Эшколь.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в понедельник, 27 января, состоится заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в области безопасности.





