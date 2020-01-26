Нетаниягу перед отлетом в США: "Во вторник мы будем творить историю"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетел в США для встреч с президентом Дональдом Трампом. Перед отлетом Нетаниягу заявил: "Пять лет назад я был вынужден отправиться в Вашингтон, чтобы выступить против программы, представленной тогдашним президентом США, так как верил, что она наносит ущерб интересам безопасности Израиля. Сегодня я отправляюсь в США, так как убежден, что план президента США отвечает нашим интересам. В последние три года я многократно беседовал с президентом Трампом и его советниками об этих интересах. Сейчас я отправляюсь в Вашингтон, там встречусь с президентом США, а во вторник мы вместе с ним будем творить историю".

В то время, когда Нетаниягу выступал перед журналистами накануне отлета, глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц уже находился на пути в Вашингтон. Он встретится с президентом США 27 января. В этот же день Трамп побеседует с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а 28 января состоится повторная встреча Трампа и Нетаниягу.

Нетаниягу вернется в Израиль в ночь на пятницу, 31 января. До тех пор обязанности премьер-министра будет исполнять министр иностранных дел Исраэль Кац. Он же имеет право в случае необходимости созывать заседание военно-политического кабинета.

Газета "Едиот Ахронот" опубликовала детали "сделки века"

О встрече Ганца и Трампа стало известно вечером в субботу, когда глава "Кахоль Лаван" сделал специальное заявление в "Кфар Макабия". "Я принял приглашение Дональда Трампа встретиться с ним в понедельник в Вашингтоне. Сразу после этой встречи я вернусь в Израиль, чтобы продолжать борьбу за лишение Нетаниягу депутатского иммунитета", – заявил Ганц.

Напомним, что предложение посетить США для встречи с президентом Трампом и обсуждения деталей "сделки века", было опубликовано в минувший четверг, 23 января. Вице-президент США Майк Пенс находившийся в Иерусалиме, заявил, что Дональд Трамп пригласил Нетаниягу, а тот посоветовал пригласить и Бени Ганца. Это предложение было воспринято в "Кахоль Лаван" как унизительное для Бени Ганца, тем более что Ганц встречался лично с Пенсом, и тот не сказал ни слова о приглашении в Вашингтон. В окружении лидера "Кахоль Лаван" дали понять, что он не собирается лететь в США для того, чтобы выступать в качестве партнера Нетаниягу или стороннего наблюдателя. В пятницу состоялась встреча четырех лидеров "Кахоль Лаван", которые приняли решение поблагодарить Дональда Трампа, однако отклонить это предложение. Одновременно шли переговоры между приближенными Ганца и представителями администрации Трампа об организации встречи главы "Кахоль Лаван" с президентом США. Меньше чем за час до выступления Ганца в "Кфар Макабия" был получено окончательное подтверждение встречи.

В окружении Нетаниягу никак не прокомментировали сообщение о встрече Ганца и Трампа. Еще до выступления главы "Кахоль Лаван" премьер-министр опубликовал видеоролик, в котором заявил, что встреча с президентом Трампом и публикация "сделки века" – это возможность, которая возникает один раз в истории, и которую нельзя упускать.

Отмечается, что изначально была запланирована лишь одна встреча между Нетаниягу и Трампом. После того, как стало известно о том, что Ганц встретится с Трампом, приближенные Нетаниягу договорились о дополнительной встрече премьер-министра и президента США.

Несмотря на визит Нетаниягу в Вашингтон, пленарное заседание Кнессета, посвященное созданию комиссии для решения вопроса об иммунитете, состоится 28 января, как и было запланировано. Вместе с тем, сама работа комиссии, возможно, начнется лишь после возвращения Нетаниягу в Израиль. В "Ликуде" до сих пор не принято окончательное решение, принимать ли участие в заседаниях комиссий. "В то время, как премьер-министр будет занят обсуждением исторического документа, "Кахоль Лаван" будет выглядеть крайне смешно, пытаясь привлечь внимание к вопросам иммунитета и уголовных дел премьер-министра", – заявляют в "Ликуде".





