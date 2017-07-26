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В Израиле

Нетаниягу распорядился досматривать каждого, кто поднимается на Храмовую гору

время публикации: 05:59 | последнее обновление: 05:59 блог версия для печати

В ночь на среду, 26 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр внутренней безопасности Гилад Эрдан распорядились начать личный досмотр каждого, кто поднимается на Храмовую гору.

Согласно сообщению официальных источников в окружении премьер-министра, распоряжение было отдано на фоне повышенной напряженности на Храмовой горе. Досмотры будут проводиться ручным металлоискателем.

25 июля продолжились акции протеста мусульман в районе Храмовой горы. Они требуют ликвидации всех дополнительных шагов по обеспечению безопасности предпринятых после теракта, совершенного 14 июля. Как сообщалось ранее, представители ВАКФа требуют, чтобы израильская полиция демонтировала дополнительные блокпосты, пункты проверки на подходах к Храмовой горе, а также убрала камеры наблюдения.

Вечером 25 июля в иерусалимских кварталах Исауийя и Рас аль-Амуд, а также возле Львиных ворот Старого города произошли столкновения арабов с полицией и бойцами пограничной полиции (МАГАВ). В ходе беспорядков в полицейских летели камни и бутылки. Полиция применила спецсредства для прекращения беспорядков. Газета "Гаарец" сообщает со ссылкой на палестинские источники, что в ходе столкновений пострадали не менее 30 участников беспорядков. Один раненый в тяжелом состоянии. Пресс-служба полиции не подтверждает эту информацию.

Организация ФАТХ также требует возвращения ситуации на Храмовой горе к той, что была до 14 июля. Заместитель главы Исполкома ФАТХа Сабри Сайдем заявил, что организация призывает ужесточить борьбу вокруг Храмовой горы. В соответствии с призывом лидеров ФАТХа, в ближайшую пятницу молитвы пройдут "на площадях, а не в мечетях". Лидеры ФАТХА заявляют также, что начали подготовку к обращению в Международный суд в Гааге с иском по поводу действий Израиля на Храмовой горе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором высказал поддержку Израилю в связи с происходящим в Иерусалиме. "США приветствуют действия Израиля, направленные на обеспечение безопасности одновременно с попытками понизить уровень напряженности в регионе", - говорится в заявлении Белого дома. Оно касается решения военно-политического кабинета, которое было принято в ночь на 25 июля, о демонтаже рамочных металлодетекторов и камер наблюдения.

Вечером 25 июля Второй канал ИТВ опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам". Согласно результатам опроса, 68% израильтян считают, что установка металлодетекторов была верным шагом, 23% считают, что это был ошибочный шаг, а 9% не имеют мнения. 77% опрошенных считают решение снять металлодетекторы капитуляцией Израиля, 17% не считают таким этот шаг, 6% не смогли ответить на этот вопрос.

Оценивая деятельность премьер-министра Биньямина Нетаниягу в ходе кризиса, 67% сочли ее неудовлетворительной, и лишь 23% дали ей положительную оценку.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
Военно-политический кабинет принял решение о демонтаже металлодетекторов на Храмовой горе
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Среда, 26 июля 2017 г.
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