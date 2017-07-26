Принят закон о проверке полицейских на детекторе лжи

На пленарном заседании Кнессета утвержден во втором и третьем чтениях закон, инициированный министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, обязывающий офицеров полиции проходить проверку на полиграфе.

Проверке подвергнутся лица, занимающие должности, которые могут быть использованы для нанесения вреда обществу. Она станет частью остальных испытаний, в ходе которых определяет уровень доступа к секретной информации.

Проверку на детекторе лжи должны проходить офицеры перед повышением в звании до генерал-майора полиции, а также кандидаты на должность начальника следственного отдела и оперативного отдела. В общей сложности, проверке на детекторе лжи должны подвергнуться около 400 сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительных органов в звании полковника должны будут проходить проверку на полиграфе раз в пять лет.

Если в ходе проверки возникнут какие-либо подозрения, его дело будет передано в специальную комиссию. Если она придет к выводу, что тот или иной сотрудник полиции не соответствует занимаемой им должности, будет приниматься решение по поводу его дальнейшей работе в правоохранительных органах.