ЦАХАЛ вручил распоряжение о разрушение части дома одного из террористов, убивших израильтян в "Сароне"

В ночь на среду, 26 июля, военнослужащие ЦАХАЛа вручили распоряжение о разрушении второго этажа дома одного из террористов.

Принявших участие в нападении в торговом центре Сарона в июне 2016 года. Семья получила 72 часа для того, чтобы освободить помещение или подать апелляцию на решение властей.

Теракт в "Сароне" был совершен 8 июня 2016 года. В результате нападения погибли четыре человека, 16 получили ранения. Террористы были задержаны.

Жертвами теракта в торгово-развлекательном центре "Сарона" в Тель-Авиве, совершенного двумя боевиками ХАМАС, стали четверо израильтян: Идо Бен-Ари (42) из Рамат-Гана, Илана Навэ (39) из Тель-Авива, Михаэль Фейге (58) из Мидрешет Бен-Гурион и Мила Мишаева (32) из Ришон ле-Циона.

Нападение было совершено около 21:30, 8 июня 2016 года. Террористы, одетые в черные костюмы и белые рубашки (по словам свидетелей, они были похожи на юристов или на ультрарелигиозных евреев), смогли пронести в портфелях оружие в помещение ресторана "Макс Бреннер". Сделав заказ, боевики открыли огонь по посетителям соседнего ресторана "Бенедикт": один из террористов был вооружен пистолетом, другой – самодельным пистолетом-пулеметом, кроме того у них были с собой ножи. Террористы убили и ранили нескольких человек в помещении ресторана, потом они выскочили на улицу А-Арбаа, продолжая беспорядочную стрельбу до тех пор, пока их не обезвредили (они были ранены и задержаны).

Утром 9 июня 2016 года руководство "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС) подтвердило, что Мухаммад и Халид Махамрэ были боевиками этой группировки.