В Иерусалиме велосипедист врезался в трамвай, в Цфате - мотоциклист столкнулся с машиной

В течение часа на дорогах страны произошли две аварии, в которых пострадали израильтяне, передвигавшиеся на двухколесном транспорте.

В Иерусалиме, в районе Гиват а-Тахмошет подросток на велосипеде попал по трамвай. Велосипедист при падении ударился головой, его транспортное средство серьезно повреждено. Из-за аварии приостановлено движение трамваев в северном направлении.

В Цфате, на улице Жаботински, 45-летний мотоциклист был сбит автомобилем. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу "Зив".

Отметим, что несколькими часами ранее в Хайфе в результате ДТП погиб 17-летний подросток, ехавший на мотороллере. Юноша был сбит грузовиком.

Дорожная полиция ведет расследование каждой из этих аварий.