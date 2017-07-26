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В Израиле

В Иерусалиме велосипедист врезался в трамвай, в Цфате - мотоциклист столкнулся с машиной

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
В Иерусалиме велосипедист врезался в трамвай

В течение часа на дорогах страны произошли две аварии, в которых пострадали израильтяне, передвигавшиеся на двухколесном транспорте.

В Иерусалиме, в районе Гиват а-Тахмошет подросток на велосипеде попал по трамвай. Велосипедист при падении ударился головой, его транспортное средство серьезно повреждено. Из-за аварии приостановлено движение трамваев в северном направлении.

В Цфате, на улице Жаботински, 45-летний мотоциклист был сбит автомобилем. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу "Зив".

Отметим, что несколькими часами ранее в Хайфе в результате ДТП погиб 17-летний подросток, ехавший на мотороллере. Юноша был сбит грузовиком.

Дорожная полиция ведет расследование каждой из этих аварий.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2017 г.
ДТП в Хайфе, погиб 17-летний юноша







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