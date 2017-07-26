В Тверии автомобиль врезался в стену, пострадали молодой мужчина и 17-летняя девушка

В Тверии в ночь на среду, 26 июля, произошло ДТП, в результате которого пострадали 24-летний мужчина и 17-летняя девушка.

На улице А-Декель автомобиль, в котором ехали молодые люди, врезался в стену. Прибывшие на место медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в хайфскую больницу РАМБАМ.

Девушка находится в тяжелом состоянии. Она введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние мужчины оценивается врачами как средней степени тяжести.

Несколькими часами ранее на шоссе Аялон, рядом с развязкой А-Ширьон, столкнулись мотоцикл и автомобиль. Мотоциклист, в возрасте примерно 60 лет, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Причины и обстоятельства аварий выясняются дорожной полицией.