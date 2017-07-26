26 июля 2017 г.
последняя новость: 16:16
Пить вдвоем полезно
Звездная пара уже в Израиле
Юрий Николаев боится войны
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:16 В Иерусалиме велосипедист врезался в трамвай, в Цфате - мотоциклист столкнулся с машиной
16:02 Принят закон о проверке полицейских на детекторе лжи
15:11 В Беэр-Шеве задержан серийный поджигатель
15:06 Задержан житель Бат-Яма, подозреваемый в издевательствах над собакой
14:25 ДТП в Хайфе, погиб 17-летний юноша
12:35 Гендиректор министерства связи переведен под домашний арест
10:41 Кнессет утвердил в первом чтении закон о 9 мая
10:24 Нетаниягу отменил участие в обсуждении законопроекта о еврейском характере государства
09:47 ЦАХАЛ вручил распоряжение о разрушение части дома одного из террористов, убивших израильтян в "Сароне"
09:01 "Дом Махпела" объявлен закрытой военной зоной
В Израиле

В Беэр-Шеве задержан серийный поджигатель

время публикации: 15:11 | последнее обновление: 15:11 блог версия для печати фото
В Беэр-Шеве задержан серийный поджигатель

В рамках расследования серии пожаров в беэр-шевском районе "Далет", которые произошли за последние две недели, был задержан 46-летний житель города.

Пресс-служба полиции сообщает, что к наблюдению за подозрительными лицами в районе "Далет" были привлечены сотрудники полиции в штатском. Подозреваемый был задержан во время поджога электрощитка в подъезде одного из домов.

В полиции полагают, что задержанный причастен как минимум к шести поджогам. В одном из случаев, поджог привел к пожару, в котором пострадали шесть человек, включая детей.

В результате действий задержанного был причинен серьезный ущерб собственности граждан, существовала угроза для жизни людей. Полиция намерена подать против мужчины обвинительное заключение.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
Из-за возгорания кустарника на 9-м шоссе закрыт туннель "А-Аразим"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Пожар на улице Буграшов в Тель-Авиве; мужчина, находившийся в квартире, скончался
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Мужчина на 16 часов застрял под тяжелым сейфом
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 20 июля 2017 г.
Пожары в Иерусалиме. Фоторепортаж







  Rating@Mail.ru  
Среда, 26 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017