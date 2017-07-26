В Беэр-Шеве задержан серийный поджигатель

В рамках расследования серии пожаров в беэр-шевском районе "Далет", которые произошли за последние две недели, был задержан 46-летний житель города.

Пресс-служба полиции сообщает, что к наблюдению за подозрительными лицами в районе "Далет" были привлечены сотрудники полиции в штатском. Подозреваемый был задержан во время поджога электрощитка в подъезде одного из домов.

В полиции полагают, что задержанный причастен как минимум к шести поджогам. В одном из случаев, поджог привел к пожару, в котором пострадали шесть человек, включая детей.

В результате действий задержанного был причинен серьезный ущерб собственности граждан, существовала угроза для жизни людей. Полиция намерена подать против мужчины обвинительное заключение.