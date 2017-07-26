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В Израиле

Нетаниягу дал указание пока не эвакуировать поселенцев из "Дома Махпела" в Хевроне

время публикации: 01:39 | последнее обновление: 01:48 блог версия для печати фото
Нетаниягу дал указание пока не эвакуировать поселенцев из "Дома Махпела" в Хевроне

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу дал указание министру обороны Авигдору Либерману не проводить в ночь на среду, 26 июля, насильственную эвакуацию людей из "Дома Махпела" в Хевроне.

Как сообщалось ранее, около сотни евреев взломали пломбы на дверях здания и забаррикадировались внутри, отказываясь его покидать.

Дом окружен военнослужащими и полицейскими. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что сотрудники сил безопасности не позволяют правым активистам приближаться к зданию.

Споры о собственности на трехэтажный дом, расположенный по соседству с Пещерой Праотцев, продолжаются уже пять лет. В конце марта 2012 года еврейские жители Хеврона заселили спорный "Дом Махпела". Они предоставили в гражданскую администрацию документы, которые, по их утверждению, свидетельствуют, что строение приобретено законно. При этом две ветви одной палестинской семьи утверждают, что здание принадлежит им. Гражданская администрация вынесла постановление о принудительной эвакуации жителей.

13 июля 2013 года апелляционная комиссия военного суда Иудеи и Самарии признала законной покупку хевронского "Дома Махпела" советом еврейских жителей города. Однако для его заселения требовалась санкция министра обороны.

В поддержку поселенцев в разное время выступали: Авигдор Либерман, Гидеон Саар, Юлий Эдельштейн, Лимор Ливнат, Даниэль Гершкович, Исраэль Кац, многие депутаты Кнессета правого лагеря. Глава правительства Биньямин Нетаниягу незадолго до выселения поселенцев выражал надежду, что кризис удастся преодолеть мирно.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 сентября 2013 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 апреля 2012 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2012 г.
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