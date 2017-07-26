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В Израиле

"Дом Махпела" объявлен закрытой военной зоной

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
"Дом Махпела" объявлен закрытой военной зоной

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Рони Нума подписал приказ, объявляющий "Дом Махпела" в Хевроне закрытой военной зоной.

Споры о собственности на трехэтажный дом, расположенный по соседству с Пещерой Праотцев, продолжаются уже пять лет. В конце марта 2012 года еврейские жители Хеврона заселили спорный "Дом Махпела". Они предоставили в гражданскую администрацию документы, которые, по их утверждению, свидетельствуют, что строение приобретено законно. При этом две ветви одной палестинской семьи утверждают, что здание принадлежит им. Гражданская администрация вынесла постановление о принудительной эвакуации жителей.

13 июля 2013 года апелляционная комиссия военного суда Иудеи и Самарии признала законной покупку хевронского "Дома Махпела" советом еврейских жителей города. Однако для его заселения требовалась санкция министра обороны.

25 июля текущего года около сотни евреев взломали пломбы на дверях здания и забаррикадировались внутри, отказываясь его покидать. Дом был окружен военнослужащими и полицейскими, которые не позволяют правым активистам приближаться к зданию.

Вечером того же дня глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу дал указание министру обороны Авигдору Либерману не проводить насильственную эвакуацию людей из "Дома Махпела" в ночь на среду, 26 июля.

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