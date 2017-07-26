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В Израиле

Нетаниягу отменил участие в обсуждении законопроекта о еврейском характере государства

время публикации: 10:24 | последнее обновление: 10:24 блог версия для печати

Утром в среду, 26 июля, специальная комиссия Кнессета начала обсуждение Основного закона о еврейском характере государства Израиль.

Комиссию возглавляет депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд"), и в нее входят представители всех парламентских фракций. Перед началом заседания глава комиссии сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который должен был принять участие в заседании, отсутствует, так как находится на "важном совещании, посвященном вопросам безопасности".

Депутаты от оппозиции пытались устроить скандал, прерывая выступления главы комиссии, а также министров Ярива Левина и Айелет Шакед, и некоторые из них были удалены из зала.

Речь идет о первом заседании комиссии, которая должна выработать текст законопроекта для утверждения в первом чтении.

Ранее газета "Исраэль а-Йом" опубликовала сообщение о том, что межминистерская комиссия, созданная для разработки законопроекта, пришла к соглашению о формулировке, приемлемой для всех фракций, входящих в состав коалиции.

В согласованной редакции речь идет о том, что "Израиль является еврейским государством с демократическим режимом правления". "Государство Израиль является национальным домом еврейского народа, в котором он реализует свое право на национальное самоопределение на основе своего культурного и исторического наследия. Еврейский народ обладает особым правом на национальное самоопределение в Израиле".

К законопроекту прилагается документ, согласно которому государство обязуется "охранять еврейскую традицию, а также святые места". Это приложение не вошло в текст законопроекта, однако по требованию ультраортодоксальных фракций будет записано в специальном приложении к закону.

Законопроект предусматривает также усиление статуса еврейского права. Статус арабского языка остается неизменным. Правительство обязалось также утвердить закон об особом статусе друзской общины в Израиле.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2017 г.
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Среда, 26 июля 2017 г.
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