Кнессет утвердил в первом чтении закон об объединенном Иерусалиме

Вечером в среду, 26 июля, Кнессет утвердил в первом чтении законопроект об объединенном Иерусалиме. Этот законопроект продвигала фракция "Байт Иегуди". Согласно тексту законопроекта, для любого изменения муниципальных границ города потребуется большинство в 80 депутатов Кнессета.

За законопроект проголосовал 51 депутат, 41 проголосовал против.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщитл главе организационной комиссии Кнессета Йоаву Кишу, что он поддерживает законопроект. "Нетаниягу распорядился вынести законопроект на рассмотрение на ближайшей сессии Кнессета", - пояснили в окружении премьер-министра.

Напомним, что этот законопроект вызвал поначалу разногласия в коалиции, и глава правительства наложил на него вето в межминистерской комиссии по законодательству. Продвижение закона стало возможным лишь после того, как его редакция была доработана совместно министром просвещения Нафтали Беннетом и министром экологии Зеэвом Элькиным.