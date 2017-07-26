Скончался чемпион Израиля среди юниоров по боксу, боец "Коммандо" Офек Клугман

В больнице "Рамбам" скончался 19-летний Офек Клугман, получивший тяжелые травмы в результате ДТП в прошлую субботу.

Офек Клугман был чемпионом Израиля среди юниоров по боксу, в 2014 году он завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате Европы. Считаясь перспективным боксером, спортсмен мог продолжить тренировки, призвавшись в армию как спортсмен, но он настоял на службе в боевом подразделении. Офек Клугман проходил службу в бригаде спецназначения "Коммандо".

В прошлую субботу, 22 июля, на шоссе № 75 Офек потерял контроль над мотоциклом, на котором он ехал вместе с другом, и на большой скорости врезался в бетонное заграждение. В больницу он был доставлен в критическом состоянии.





