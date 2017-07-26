За "бунт" депутат Амир Охана отстранен от работы в парламентской комиссии

Депутат Кнессета Амир Охана отстранен от работы в парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности из-за его отказа подчиняться коалиционной дисциплине.

Амир Охана, депутат от "Ликуда", на прошлой неделе уведомил главу парламентской коалиции Давида Битана о том, что не будет голосовать вместе с коалицией до тех пор, пока не изменится позиция государства по проблеме усыновления детей однополыми парами.

В своей блоге на Facebook Амир Охана, первый открытый гей в правой партии, оставил пространную запись, посвященную своему решению. Он написал, что до сих пор шел на компромиссы и в рамках коалиционной дисциплины поддерживал законопроекты, с которыми не всегда был согласен. Это делалось также для того, чтобы иметь возможность решать проблемы ЛГБТ-общины, которые можно решить в данный момент. Свой пост Амир Охана проиллюстрировал семейной фотографией, на которой он запечатлен вместе со своим супругом, Алоном Хададом, и двумя маленькими детьми.

Неделю назад государство представило в БАГАЦ свое заключение по вопросу об усыновлении детей однополыми парами. В документе говорилось, что министерства юстиции и соцобеспечения возражают против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением. Это заключение было дано в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Заключение, представленное в БАГАЦ, вызвало резкую критику различных общественных организаций и СМИ. В самой генпрокуратуре также раздались голоса, обвинявшие отдел БАГАЦа в "согласии представлять темное мировоззрение в суде, и не отказавшееся от этой позорной роли". Добавим, что министр соцобеспечения Хаим Кац, оказавшийся под давлением и огнем критики, обратился в БАГАЦ с просьбой предоставить отсрочку для подготовки нового заключения.