Прогноз погоды на 26 июля: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 26 июля, сохранится солнечная и жаркая погода. В горных и внутренних районах температура воздуха выше среднесезонной. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 24-34 градуса, в Тель-Авиве – 27-32, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 32-42. В Беэр-Шеве – 24-38, в Мицпе-Рамоне – 24-36, на побережье Мертвого моря – 33-42, в Ашкелоне – 27-31, в Ариэле – 22-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-42, на Голанских высотах – 24-38.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива –восточный (до 25 км/ч).

В четверг погода без существенных изменений. В пятницу ожидается небольшое понижение температуры. В субботу – дальнейшее понижение температуры до уровня, соответствующего среднесезонной.