Благодаря 14-летнему подростку в "Ямит 2000" был задержан мужчина, пристававший к детям

Прокуратура Тель-авивского округа передала в окружной суд обвинительное заключение против 51-летнего Дрора Барландлера, задержанного около недели назад в водном парке "Ямит 2000" в Холоне. Он обвиняется в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Мужчина был задержан благодаря 14-летнему подростку, который не испугался и пожаловался на пристававшему к нему мужчину охранникам.

По словам пострадавшего, в бассейне к нему вплотную приблизился мужчина и просунул руку ему в плавки. После того, как мужчина вышел из бассейна, подросток проследовал за ним до раздевалки, и там пожаловался на случившееся одному из охранников. Охранники парка задержали мужчину и передали его полицейским.

Сайт Walla News пишет, что в ходе очной ставки Барландлер отрицал обвинения в свой адрес, а также спросил подростка, почему он не убежал, если к нему приставали. Подросток ответил, что он хотел, чтобы полиция задержала того, кто пристает к детям.

У полиции также имеются свидетельства охранника, что это была не первая жалоба на Барландлера.





